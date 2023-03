Mediathektipps: "My different ways", "Notes of Berlin" und "White Wall" Stand: 11.03.2023 06:00 Uhr In den Mediathektipps geht es um die Entdeckung eines mysteriösen Elements in den Tiefen eines Atom-Endlagers in "White Wall", den überaus unterhaltsamen Spielfilm "Notes of Berlin" und die dänische Dramaserie "My different ways".

von Katja Eßbach

"My different ways": Ein Mann sucht seinen Platz im Leben

Vitus ist zwar schon 27, hat aber noch überhaupt keinen Plan vom Leben. Er jobbt in einer Bar, ist ständig pleite und wird von der Nachricht seiner Freundin Sara völlig aus der Bahn geworfen:

"Vitus!"

"Was ist?"

"Ich bin schwanger."

"Ok, krass. Bist du sicher?" Zitat aus "My different ways"

Vitus fühlt sich nicht bereit für ein Kind. Am selben Abend lernt er auf einer Party eine junge Frau kennen und fühlt sich sofort zu ihr hingezogen. Die beiden kommen einander näher und Vitus verschweigt ihr, dass er bald Vater wird. Aber Emma verbirgt ein noch viel größeres Geheimnis vor ihm.

Die dänische Dramaserie "My different ways" erzählt in sieben kurzen Folgen die einfühlsame Geschichte eines jungen Mannes, der seinen Platz im Leben sucht. Die Serie steht bis 30. April in der ZDF Mediathek.

"Notes of Berlin": Der tägliche Wahnsinn der Großstadt

"Notes of Berlin" ist ein Internet-Blog, auf dem all die Zettel, die an Berliner Litfaßsäulen und Hauswänden kleben, gepostet werden. Der gleichnamige Film geht den Geschichten hinter den Zetteln nach. Beispielsweise der von Rosa, die eine neue Bleibe sucht:

"Hi, entschuldige, ich komme wegen dem freien WG-Zimmer."

"Hier ist deine Nummer. Wie heißt du?"

"Rosa."

"Warte einfach, bis du aufgerufen wirst. Achte auf die Anzeige." Zitat aus "Notes of Berlin"

Oder die Geschichte eines schüchternen Nerds, dem ein Hase zugelaufen ist:

"Hi, ich wollte nur fragen, hast du zufällig einen Hasen verloren?"

"Was ist denn das für ein blöder Spruch?"

"Wieso Spruch? Bei mir ist ein Hase in der Wohnung."

"Und funktioniert das manchmal? Frauen aufreißen mit der Methode?" Zitat aus "Notes of Berlin"

Alle Episoden des skurrilen und sehr liebevoll erzählten Films "Notes of Berlin" sind lose miteinander verbunden und erzählen vom täglichen Wahnsinn der Großstadt. Zu sehen bis 6. Mai in der ARD Mediathek.

"White Wall": Packender Science-Fiction-Thriller

Im eisigen Nordschweden entsteht ein gigantisches atomares Endlager. Das englische Unternehmen, das den Standort betreibt, versucht Kritiker zu beruhigen. Man verhalte sich verantwortungsbewusst, der Atommüll könne schließlich nicht in provisorischen Behältern aufbewahrt werden. Als das Endlager unter Tage mittels gezielter Sprengung vergrößert werden soll, kommt es zu einer Fehlzündung. Mehrere Menschen sterben. Ursache dafür scheint ein geheimnisvolles, bislang unbekanntes Element zu sein, das durch die Sprengung möglicherweise magnetisiert wurde.

Die schwedische Serie "White Wall" ist ein packender Science-Fiction-Thriller mit vielen überraschenden Wendungen. Es geht um überhebliche Menschen, die wie der Zauberlehrling die gerufenen Geister nicht mehr loswerden. Alle acht Folgen stehen bis zum 2. März 2024 im Original mit deutschen Untertiteln in der Arte Mediathek.

