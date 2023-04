"Ziemlich beste Stiefmutter": Neue Serie vorab in ARD Mediathek Stand: 06.04.2023 17:30 Uhr Die französische Serie "Ziemlich beste Stiefmutter" von 2022 erzählt die Geschichte der 25-jährigen Stand-up-Komikerin Prune in Paris. Sie steht bereits in der ARD Mediathek.

Die acht Folgen der Komödie - im Originaltitel "Jeune et golri" sind vor Ausstrahlung im NDR Fernsehen in der ARD Mediathek verfügbar.

Weitere Informationen Ziemlich beste Stiefmutter in der ARD Mediathek Die achteilige Serie ist eine Geschichte über das Erwachsenwerden, über die Liebe und was wirklich wichtig ist im Leben. extern

Ein sechsjähriges Mädchen verehrt Napoleon

Prune (Agnès Hurstel) verliebt sich Hals über Kopf in Francis (R. Jonathan Lambert), Mitte Vierzig und Vater eines sechsjährigen Mädchens, das Napoleon verehrt und gegen die neue "Stiefmutter" in den Kampf zieht.

Prune ist eine lustige junge Frau - an manchen Tagen zumindest. An anderen Tagen ist das Leben als Stand-up-Komikerin dagegen nicht ganz so einfach. Und in ihrem Komiker-Freundeskreis gilt die Regel: Wenn das Publikum nicht lacht, muss anschließend eine Strafaufgabe absolviert werden.

Romantische Geschichte spielt in der Stadt der Liebe Paris

Genau diese Strafe führt Prune zu Francis, Mitte Vierzig und leicht ergraut. Die beiden verlieben sich ineinander. Es könnte der Start einer romantischen Liebesgeschichte sein - wäre da nicht Alma (Jehanne Pasquet), seine sechsjährige Tochter, der Francis die Existenz von Prune zunächst verheimlicht hat.

Das neunmalkluge, Napoleon verehrende Mädchen bringt die neue "Stiefmutter" an den Rand der Verzweiflung. Doch die beschließt, den Spieß umzudrehen - und hat so auch viel Stoff für ihr Stand-up-Comedy-Programm. Schließlich muss Prune für Alma ein Wochenende lang Babysitterin spielen - und dabei kommt eine berühmte Comedy-Produzentin auf der Suche nach Nachwuchstalenten in den Stand-up-Club.

Agnès Hurstel in der Rolle der Stand-up-Komikerin Prune

Agnès Hurstel, selbst Comedienne und Schauspielerin, hatte die Idee für die Serie - inspiriert durch ihre eigenen Erfahrungen. Die achteilige Serie wurde von September bis Oktober 2020 in und um Paris gedreht. Das Format wurde 2021 auf dem Festival "Séries Mania" als beste französische Serie ausgezeichnet.

In weiteren Rollen

Adé (Marie Papillon)

Ernest (Thomas Gioria)

Paul (Paul Mirabel)

Nordine (Nordine Ganso)

Alice (Lison Daniel)

Rose (Baya Kasmi)

Georges (Jérôme Lenotre)

Nathalie (Ophélia Kolb)

Monsieur Macin (Lionel Laget) u. v. m.

Dieses Thema im Programm: Ziemlich beste Stiefmutter | 12.04.2023 | 22:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm