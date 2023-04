Mediathektipps: "Killing Eve" und skandinavische Serien-Perlen Stand: 01.04.2023 06:00 Uhr Spannende Serien sind in den Mediatheken von arte, ARD und ZDF;. Es geht um Fischfang, ein Katz-und-Maus-Spiel einer Auftragskillerin in "Killing Eve" und um einen Doppelmord in Nordschweden.

von Anja Rosenow-Sottorf

"Blackwater": Schwedische Serie um Doppelmord im Hippie-Milieu in der ARD Mediathek

Ein kreischender Falke schwebt über einem Fluss, der fast bedrohlich durch die einsame Landschaft rauscht. Es ist kein schwedisches Bullerbü, dieser Ort in Nordschweden, in den Annie am Midsommer 1973 mit ihrer siebenjährigen Tochter Mia kommt.

- Weißt du, warum es black water heißt?

- Weiß ich nicht.

- Weil es so schwarz ist, natürlich.

Annie will in einer Aussteiger-Kommune leben und dort die Kinder unterrichten. Auf dem Weg dorthin macht sie am Lobberfluss einen grausigen Fund: ein ermordetes Hippie-Pärchen. Die Ermittlungen laufen ins Leere. Annie aber lassen die Ereignisse vom Midsommer 1973 auch nach fast 20 Jahren nicht los. Sie glaubt, in dem neuen Freund von Mia den Mann von damals wiederzuerkennen. Die Natur spielt in der sechsteiligen schwedischen Serie "Blackwater" eine ausdrucksstarke Rolle.

Genauso eindrücklich zeichnet der Regisseur die 70er-Jahre nach mit Zeltlager, Hippies und freier Liebe - daneben aber auch gewalttätige Männer und finstere Anführer einer sektenähnlichen Gruppierung. "Blackwater" ist besetzt mit Pernilla August und Rolf Lassgard, bekannt aus den Wallander-Krimis. Die Serie steht bis zum 24. März 2024 in der ARD Mediathek.

"Blackport" - Isländische Serie um Neid, Gier und Fischfang in der Arte Mediathek

1983 auf Island. Ein 1000-Seelen-Ort lebt vom Fischfang. Jon, der Bürgermeister, will mit seinem Bruder einen Kredit zum Kauf eines Trawlers. Denn ohne Trawler keine Fangquote, so sieht es das neue Gesetz vor. Aber die Vertragsunterzeichnung mit der Bank platzt. Da wittert Harpa, die geschäftige Sekretärin des Bürgermeisters, ihre Chance. Sie will ins Geschäft einsteigen.

-Wenn ihr den Trawler übernehmt und es geht was schief, reißt ihr die Stadt mit in den Abgrund.

-Es steht für uns viel mehr auf dem Spiel als für euch.

-Sie haben recht, bis auf einen Punkt.

-Der wäre?

-Sie werden politische Rückendeckung brauchen, von Jon.

-Ich klär das.

Harpa gelingt der Deal, doch damit fangen die Probleme erst an. Eine Serie über Fischfang und Quoten gespickt mit Neid, Intrigen und Gier, nach wahren Begebenheiten. "Blackport" die achtteilige Serie ist bis Ende Mai in der Arte Mediathek zu sehen. (FSK 12)

"Killing Eve" - Amüsant-Rasantes Katz-und-Maus-Spiel - BBC-Serie in ZDF Mediathek

Sie ist hochintelligent, gnadenlos und mordet auf Bestellung: Villanelle ist eine eiskalte Profikillerin. Ihre Aufträge führt sie zuverlässig aus.

- Wie war’s in Wien?

- Gut, kurz. Jetzt bin ich müde.

- Sie wollen, dass du das hier bekommst.

- Ein Bonus?

- Ja.

- Weil ich sensationell bin?

- Oh ja, das bist du.

Beim Mord an dem russischen Politiker hinterlässt Villanelle aber eine Zeugin. Und die soll Eve Polastri, eine kleine Angestellte beim englischen Geheimdienst MI5, schützen. Der nächste langweilige Jobauftrag lautet: "Sorg für ihre Sicherheit und besorg' ihr Kleidung. Bitte, mach keine große Sache draus, dafür bin ich viel zu verkatert".

Eve vermutet hinter dem Killer eine Frau, stößt mit ihrer Vermutung auf taube Ohren. Als die Zeugin ermordet wird, beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Eve und Villanelle. Die vierteilige Krimiserie "Killing Eve“ von der BBC ist amüsant und rasant zugleich. Zu sehen auf ZDF Neo bis zum 22. Mai 2023. (FSK 12)

