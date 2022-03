Mediathek-Tipps für Kinder jeden Alters Stand: 04.03.2022 18:22 Uhr Filme für die Kinder, die jetzt Ferien haben, und alle anderen auch. Los geht's mit Filmen in der ARD-Mediathek Beitrag anhören 4 Min

von Katja Eßbach

Ein Klassiker neu aufgelegt: "Das doppelte Lottchen"

"Am 14. Oktober werde ich 11. Am 14. Oktober? Ich auch."

Wahre Erich-Kästner-Kenner wissen natürlich bereits jetzt, dass es hier nur um "Das doppelte Lottchen" gehen kann. Der kurzweilige Film aus dem Jahr 2017 möbelt den Kinderbuchklassiker gehörig auf und holt ihn in die Gegenwart. Ein ganz anderer Klassiker, den wahrscheinlich alle kennen, die in der DDR aufgewachsen sind, steht ebenfalls in der ARD-Mediathek:

"Spuk im Hochhaus": DDR-Alltag mit Retro-Charme

"Die bösen Taten zahlt ihr teuer, so fahrt dahin mit Rauch und Feuer. Eh nicht 200 Jahre schwinden, sollt keine Ruh im Gras ihr finden. Erlösung kann euch nur geraten, vollbringt ihr 7 gute Taten."

Die Serie "Spuk im Hochhaus" wurde 1982 das erste Mal gesendet. Erzählt wird vom Wirtspaar Jette und August Deibelschmidt, das im 18. Jahrhundert seine Kasse mit Diebstählen aufbessert. Die Beiden werden erwischt und verflucht und wachen 200 Jahre später in einem Ostberliner Hochhaus auf. Dort müssen sie sieben gute Taten vollbringen, um erlöst zu werden. "Spuk im Hochhaus" verströmt natürlich gewissen Retro-Charme, ist aber auch heute noch sehr lustig und erzählt einiges über den Alltag in der DDR.

"Kidbusters": Eine Entführung und ein zwielichtiger Butler

Der dänische Film "Kidbusters" führt in die Gegenwart zurück. Im Film ziehen vier Geschwister und ihr arbeitsloser Vater zum kriminellen Onkel. Der spannt sie für seinen neuen Plan ein:

Du willst also, dass wir den Sohn des Bankdirektors kidnappen? Kidnappen klingt so gewalttätig. Wir leihen ihn uns ein paar Tage.

Der Plan gelingt problemlos. Kurioserweise findet Bernhard, das Entführungsopfer, Gefallen an der neuen Situation und freut sich, endlich mal etwas zu erleben - bis sein zwielichtiger Butler alles verdirbt... Die angenehme Mischung aus Humor, Spielfreude und ein wenig Gesellschaftskritik macht diesen Film so sehenswert.

"Princess of Science": Wissensformate in der ZDF-Mediathek

In der ZDF-Mediathek gibt es neben bekannten Serien wie "Biene Maja" und "Wickie und die starken Männer" auch einige sehr sehenswerte Wissensformate für Kinder. So die Reihe "Princess of Science":

Sei gespannt auf Experimente, entdecke, wieviel Wissenschaft in deinem Hobby steckt.

Die drei studierten Forscherinnen Johanna, Linh und Patrizia wollen neugierig auf Naturwissenschaften machen und beweisen, dass die nicht nur was für Jungen sind.

Von "Dornröschen" bis "Zwerg Nase": Märchen für alle

Märchenfans werden in der ZDF-Mediathek übrigens auch fündig. Das Angebot reicht von sehr bekannten Märchen wie "Dornröschen", "Zwerg Nase" und "Schneewittchen" bis hin zu Geschichten, die nicht jeder kennt. Wie "Rübezahls Schatz":

Im wilden Riesengebirge lebt seit alten Zeiten ein Berggeist. Er beschützt Höhlen und Felsen, Sümpfe und Wälder und herrscht über Wind und Sturm.

Dieser Geist heißt Rübezahl und er verliebt sich in die Magd Rosa, deren gierige Gutsherrin die Heimat von Rübezahl bedroht.

"Stella und der Stern des Orients": Spannende Zeitreise

Zum Schluss noch ein Tipp für ältere Kinder: Das spannende Zeitreise-Abenteuer "Stella und der Stern des Orients".

Ich glaube, ich komme aus der Zukunft. Potz Blitz. Onkel Antons Zeitmaschine. Ich wusste, dass es sie gibt.

Die zehnjährige Stella kriecht in der Villa ihrer verstorbenen Uroma in einen Schrank und landet in der Vergangenheit. Es ist jetzt 1905 und sie lernt ihre Uroma Clementine und deren kleinen Bruder Gustav kennen. Deren Familie steckt in finanziellen Schwierigkeiten und es scheint nur eine Rettung zu geben:

Wenn wir Onkel Antons Schatz finden würden, dann wär' doch alles geritzt. Was? Na, der Schatz.

Also suchen die Kinder den Schatz, aber Stella muss bis Mitternacht zurück im Schrank sein, sonst ist sie gezwungen, für immer in der Vergangenheit zu bleiben. Auch "Stella und der Stern des Orients" steht in der ZDF-Mediathek.

