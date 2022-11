Mediathek-Tipps bei ARD und Arte: "Jung, wild, grenzenlos", "Der innere Winter"

Serien-Tipps im November: "Jung, wild, grenzenlos" und "Der innere Winter" Stand: 20.11.2022 06:00 Uhr November-Tipps aus den Mediatheken von ARD und Arte: Diese Woche geht es um einen spannenden, weihnachtlichen französischen Thriller und es geht zurück in die 1990er-Jahre.

von Anja Rosenow-Sottorf

"Jung, wild, grenzenlos": Doku-Serie über die Musik der 90er-Jahre in der ARD Mediathek

"Die 90er waren für mich die guten alten Zeiten in dem Sinne, dass sich noch Sachen entwickeln, die man vorher nicht kannte. Dass Musikrichtungen entstanden, die es so nicht gab vorher." Zitat aus "Jung, wild, grenzenlos"

Die 90er-Jahre waren ein Jahrzehnt voller Umbrüche und Neuerungen - auch musikalisch: Eurodance, Grunge, Techno, Ostrock-Revival.

"Man war unterwegs, heute hier, morgen da. Das war eine unheimlich schöne Zeit. Eine Leichtigkeit des Seins." Zitat aus "Jung, wild, grenzenlos"

"Es musste richtig knallen. Bestenfalls sollte man von der Bühne springen und Spaß haben." Zitat aus "Jung, wild, grenzenlos"

Produzenten, Sänger, Musiker, DJs oder Clubbetreiber aus Ostdeutschland erinnern sich an die 90er-Jahre, an das besondere Lebensgefühl, an die Musik und die Probleme:

"Wir mussten zum Beispiel ein neues Kartenvertriebssystem aufbauen. Auch die Licht- und Tonanlagen waren nicht selten nicht in dem Zustand, wie die Künstler es sich vorgestellt haben. Es war ein enormes Improvisationstalent gefragt." Zitat aus "Jung, wild, grenzenlos"

Die vier Teile von "Jung, wild, grenzenlos" lassen ein Jahrzehnt mit praller Musikgeschichte wieder aufleben. Die Dokumentationsserie steht ein Jahr lang in der ARD Mediathek.



"Der innere Winter" : Weihnachtliche Thriller-Miniserie in der Arte Mediathek

"Es fließt wieder!"

"Was fließt?"

"Ich habe die ganze Nacht geschrieben. Es fließt endlich wieder." Zitat aus "Der innere Winter"

Die Schriftstellerin Nathalie scheint ihre Schreibblockade überwunden zu haben. Glücklich berichtet sie ihrem Mann davon, der sich aufmacht, seine Eltern für das gemeinsame Weihnachtsfest in ihr abgelegenes Landhaus zu holen. Doch Nathalies Hochgefühl hält nicht lange an. Ihre Adoptivtochter Alice reagiert äußerst verhalten.

"Du siehst wieder alles ganz klar vor dir. Seit wie vielen Jahren sagst du das jetzt?"

"Aber diesmal werde ich es zu Ende bringen." Zitat aus "Der innere Winter"

Die Stimmung zwischen Mutter und Tochter ist angespannt. Zudem bekommt Nathalie merkwürdige anonyme Anrufe. Nathalie hat das Gefühl, dass sie und Alice nicht allein sind in dem Haus.

"Alice?"

"Ja?"

"Da war eine Spur im Schnee, eine Blutspur. Ich habe gedacht, sie sei von einem verletzten Tier oder so."

"Eine Blutspur im Schnee?"

"Da war sie, ich versteh's nicht."

"Sie war in deinem Kopf!" Zitat aus "Der innere Winter"

Die merkwürdigen Ereignisse verschwimmen immer mehr mit den Erinnerungen an Alices Adoption und dem Inhalt von Nathalies neuem Roman. Bald ist Nathalie am Ende mit ihrer Nerven. Die dreiteilige spannende Thriller-Miniserie "Der innere Winter" ist bis Januar in der Arte Mediathek zu finden.



