"Die Liebe des Hans Albers": Verrat und Verzeihung Stand: 06.01.2021 17:05 Uhr "Die Liebe des Hans Albers" zeigt die dramatische Liebesgeschichte des Hamburger Schauspielers mit der Jüdin Hansi Burg. Das Dokudrama läuft heute ab 21.45 Uhr im Ersten.

von Danny Marques

Hans Albers war in jungen Jahren unsterblich verliebt - und zwar in die Jüdin Hansi Burg. Ab Anfang der 1920er-Jahre waren die beiden Schauspieler unzertrennlich. Doch dann kamen die Nazis an die Macht. Hansi Burg flieht 1939 nach England. Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt die Frau, die im Dokudrama von Picco von Groote gespielt wird, zurück nach Deutschland. Als sie in britischer Militäruniform die Villa von Hans Albers am Starnberger See betritt, erkennt dieser seine große Liebe Hansi Burg erst gar nicht wieder: "Wer sind Sie? Was wollen Sie?", fragt Albers (gespielt von Ken Duken). Als er sie dann doch erkennt, fallen sie sich in die Arme: "Mensch Hansi, hättest doch Bescheid sagen können, dass du kommst".

Weitere Informationen "Die Liebe des Hans Albers" in der ARD Mediathek Um seine Karriere nicht zu riskieren, verrät Hans Albers seine große Liebe. Das Dokudrama zeigt die turbulente Liebesgeschichte. extern

In den 20er-Jahren wird Albers zum Star

Was wie ein Happy End klingt, ist aber erst der Anfang von "Die Liebe des Hans Albers". Aus der Retrospektive zeigt der Film, wie Hans Albers in den 20er-Jahren zum Superstar wird, erst auf der Theaterbühne, dann im Kino. Hansi Burg wählt für ihn seine Rollen aus. Ein Traumpaar. Doch als die Nazis an die Macht kommen, weigert er sich Deutschland zu verlassen. "Ich hatte es endlich geschafft. Du keulst doch nicht dein halbes Leben und setzt dann alles auf Spiel, wofür du so hart gearbeitet hast", sagt Albers im Dokudrama. "Das kann dir doch nicht alles egal gewesen sein", erwidert Hansi Burg.

Hans Albers setzt Karriere über Liebe

Hans Albers ist natürlich genauso Hamburg wie der Michel oder der HSV. In diesem Film sieht man aber eine dunkle Seite an ihm. Als Hansi ihn braucht, versagt er. Er lehnt die Nazis ab, aber doch nutzt er die Möglichkeiten, die ihm das Regime bietet. Während Hansi, mit den Nerven am Ende, nach England flüchtet.

Hans Albers: "Du hättest bleiben können."

Hansi Burg: "Du hättest mit mir gehen können."

Hans Albers: "Ich hätte alles aufgeben müssen."

Hansi Burg: "Ich habe alles aufgegeben." Filmzitat aus "Die Liebe des Hans Albers"

"Die Liebe des Hans Albers": Zwischen Doku und Kammerspiel

Der Film erzählt die Liebe von Hans und Hansi als Mischung aus Kammerspiel und Dokumentation. Es gibt viele Aufnahmen aus Hans Albers Filmen, digital aufgearbeitet. Umso intimer wird es, wenn die beiden im Zwiegespräch sind. Gerade Picco von Groote alias Hansi, geht in vielen Szenen unter die Haut. Als Hans Albers behauptet, er habe sich den Nazis nie gebeugt, erwidert Hansi Burg selbstbewusst: "Red' doch keinen Quatsch, Hans. Du hast den Kopf in den Sand gesteckt - mehr nicht. Red dir bloß nicht ein, du hättest sowas wie Widerstand geleistet."

Hansi Burg: Die eigentliche Heldin

Am Ende kommen die beiden dennoch wieder zusammen. Hansi Burg kann Hans Albers verzeihen. Er mag der Held im Kino sein, aber in diesem Film ist sie die eigentliche Heldin. Die beiden bleiben bis zu Hans Albers' Tod 1960 ein Paar. 15 Jahre später stirbt auch Hansi Burg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 06.01.2021 | 19:00 Uhr