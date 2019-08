Stand: 29.08.2019 16:12 Uhr

Nordische Filmtage: Agentenfilme und mehr Preisgeld

Die Nordischen Filmtage Lübeck werden in diesem Jahr mit 52.500 Euro so viel Preisgeld auf der Filmpreisgala vergeben wie nie zuvor. Das haben die Verantwortlichen der Filmtage am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Grund: Der DGB Bezirk Nord hat das Preisgeld für den Dokumentarfilm von 2.500 auf 5.000 Euro verdoppelt.

Agentenfilme in der Retrospektive

Außerdem gaben die Nordischen Filmtage einen ersten Ausblick auf das kommende Festivalprogramm. In der Rubrik Retrospektive werden Agentenfilme gezeigt. Zum ersten Mal beleuchtet ein Filmfest damit die Sicht der ehemals verschiedenen Systeme in Ost und West auf die Spionage des anderen. 17 Filme der insgesamt 200 werden zu dem Thema "Undercover Nord/Nordost" gezeigt.

Filmfestival startet am 29. Oktober

Neu in diesem Jahr ist das 360-Grad-Fulldome-Kino mit 120 Plätzen. Der NDR ist Medienpartner der Nordischen Filmtage. Die 61. Ausgabe des Filmfestivals in Lübeck startet am 29. Oktober und läuft bis zum 3. November. Das genaue Programm wird Mitte Oktober bekannt gegeben.

