Stand: 27.08.2018 15:50 Uhr

Filmfest Hamburg startet mit Dramödie aus Island

Rund 130 Filme aus aller Welt werden vom 27. September bis zum 6. Oktober beim Filmfest Hamburg gezeigt. Aus einem der kleinsten europäischen Staaten, der jedoch eine der lebendigsten Kinolandschaften hat, kommt der Eröffnungsfilm "Gegen den Strom". Die dramatische Komödie, der zweite Spielfilm von Benedikt Erlingsson, erzählt von der warmherzigen und starken Hella (Halldóra Geirharðsdóttir), die in Island einerseits einen Chor leitet - und andererseits als Umweltaktivistin gegen die Aluminiumindustrie vorgeht. Sie ist eine Art moderner David, der gegen den Goliath für den Erhalt der einzigartigen Natur und Landschaft Islands kämpft.

Fünf bewährte Festival-Kinos in Hamburg

Festivalchef Albert Wiederspiel, dessen Vertrag dieses Jahr bis 2024 verlängert wurde, freut sich über dieses Stückchen Kino aus dem hohen Norden: "Seit Langem liebe ich Island und bewundere die Isländer. Das ist der ideale Eröffnungsfilm für die so sehr nach Norden gewandte Hansestadt". Die 26. Ausgabe des Filmfestivals findet in den fünf Hamburger Kinos Abaton, Cinemaxx Dammtor, Metropolis, Passage und Studio-Kino statt.

Episodenfilm aus Hamburg mit Bjarne Mädel

Unter anderem läuft beim Filmfest der Episodenfilm "Was uns nicht umbringt" der Hamburger Regisseurin Sandra Nettelbeck, der bereits beim Filmfest Locarno gezeigt wurde, in dem Ulrich Zirner, Bjarne Mädel und Barbara Auer mitspielen.

Historien- und Animationsfilme im Programm

Ebenfalls gezeigt wird der in Cannes gelobte Animationsfilm "Another Day Of Life" von Raúl de la Fuente und Damian Nenow. Die NDR Koproduktion ist ein Doku-Drama über den angolanischen Bürgerkrieg aus Sicht eines Kriegsreporters. Aus Griechenland kommt der Historienfilm "The Favourite" von Yorgos Lanthimos ("The Lobster") mit Emma Stone, Rachel Weisz und Olivia Colman, in dem es um Neid und Verrat am englischen Hof des 18. Jahrhunderts von Königin Anne geht.

Mehr Kino Filmempfehlungen für den Sommer 2018 Action pur, ein Hai, Politsatire, Liebesfilme und Animation: Dieser Filmsommer bietet im kühlen Kino und Open Air gute Unterhaltung. Mit dabei: Tom Cruise, Lady Gaga und Detlev Buck. mehr Vorschau auf das Filmfest Venedig 2018 Am 29. August startet das Filmfest Venedig. Filmkritikerin Katja Nicodemus blickt auf Stars und Themen des Festivals, bei dem Florian Henckel von Donnersmarks neues Drama läuft. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 27.08.2018 | 19:00 Uhr