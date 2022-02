Dresens Berlinale-Beitrag "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" Stand: 12.02.2022 20:00 Uhr Andreas Dresens politischer Film "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" ist vor allem eins: Zutiefst menschlich. Die NDR Koproduktion hat am Sonnabend Weltpremiere im Wettbewerb der Berlinale gefeiert.

von Anna Wollner

Es ist eine absolute Ehre, die dem Regisseur Andreas Dresen am Sonnabend zuteilwurde. Sein Film "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" hatte zur Berlinale-Prime-Time um 19 Uhr seine umjubelte Weltpremiere im Berlinale-Palast.

Wahre Geschichte um Bremer Mutter im Kampf gegen US-Präsident

"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" ist die wahre Geschichte einer Bremer Hausfrau und Mutter, die sich mit dem mächtigsten Mann der Welt anlegt, George W. Bush, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. 2001 wird Murat Kurnaz in Pakistan verhaftet und kommt nach Guantánamo. Zuhause in Bremen kämpft seine Mutter Rabiye gemeinsam mit dem Menschenrechtsanwalt Bernard Docke für Murats Freilassung.

- Das ist eine sogenannte Habeas-Corpus-Anklage mit Antrag auf Akteneinsicht und gerichtlicher Überprüfung der Inhaftierung.

- Und was heißt Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush?

- Dass du gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten klagst.

- Wer? Ich?

- Ja, du. Dialog aus dem Film

"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush": Klassischer Kampf David gegen Goliath

Andreas Dresen und Drehbuchautorin Laila Stieler erzählen in ihrer siebten gemeinsamen Arbeit von einer Mutter, die um ihren Sohn kämpft. Es ist der klassische Kampf von David gegen Goliath, Dresen macht daraus einen Film über Recht und Willkür. Durch Rabiyes Perspektive bekommt die Geschichte eine spürbare Emotionalität. Rabiye habe stets ein Ziel vor Augen - die Freilassung ihres Sohnes, unterstreicht Dresen im Gespräch.

"Und das, fand ich, ist etwas sehr Schönes, weil in unseren Zeiten es ja doch häufig so ist: Wir sitzen abends vor dem Fernseher, wir sehen die Nachrichten, wir sehen den Zustand unserer Welt. Dann sagt man sich schnell, 'ach, kann eh nüscht machen, das ist ja alles so furchtbar.' Hier erzählen wir von einer Frau, die dagegen angeht und das schafft und sagt, 'die Welt ist veränderbar, wir können etwas tun. Wir können, auch wenn wir uns ohnmächtig fühlen, die Steine zum Tanzen bringen'."

Unschuldig in Guantánamo - Kampf um Sohn Murat

Der Kampf um Murat ist lang und zäh, über fünf Jahre sitzt er unschuldig in Guantánamo. Dresen erzählt davon über Auslassungen, über Momentaufnahmen in der Zusammenarbeit von Rabiye und Anwalt Docke, gespielt von Alexander Scheer. Keine Zeiteinblendungen mit Datum, sondern Tage - für die emotionale Fallhöhe, so Dresen: "Das ist etwas ganz anderes, ob man sagt, nach drei Jahren, oder ob man sagt, nach 900 oder 111.065 Tagen, wie auch immer. Das ist immer eine unglaublich hohe Zahl und man kriegt langsam das Gefühl, was das eigentlich bedeutet für eine Mutter, dass ihr Kind so lange weg ist. Sie selber sagt es ja dann auch: 'Ich habe von ihm seit zwei Jahren keine Nachrichten mehr bekommen, zwei Jahre und jeder Tag hat 24 Stunden."

Das Herz, beziehungsweise die Seele des Films ist dabei immer Rabiye, die mal im Bremer Dialekt, mal auf türkisch mit Lebensweisheiten um sich wirft und eine unglaubliche Energie ausstrahlt. Mit der Kölner Comedian Meltem Kaptan, die hier ihr Schauspieldebüt gibt, hat die Berlinale ihre erste Bärenkandidatin für die darstellerische Leistung. "Sie hat neben ihrer Power auch eine große Durchlässigkeit. Man guckt in ihre Augen und guckt direkt in die Seele rein. Das ist etwas Wunderschönes. Damit kann sie den Schmerz, den diese Geschichte auch hat, sehr gut transportieren. Und das ist für mich ein Glücksfall, dass sie in diesem Film spielt", sagt Dresen.

"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" ist ein Film, der die Zuschauenden genauso wütend wie hoffnungsvoll macht. Andreas Dresen hat ihn mit einer zurückhaltenden Wut inszeniert. Es ist ein politischer Film, der wie alle seine Filme vor allem eins ist: zutiefst menschlich.

Der Film ist ab dem 16. April bundesweit im Kino zu sehen. Die Bärenvergabe samt Gala findet am 16. Februar 2022 in Berlin statt.

