"Vikings: Valhalla": Laura Berlin von "Rubinrot" nach Hollywood 07.02.2023 Die Schauspielerin Laura Berlin hat in "Immenhof" und "Rubinrot" gespielt - und ist nun als Königin Emma der Normandie in "Vikings: Valhalla" bei der beliebten Netflix-Serie zu sehen. Ein Porträt.

von ARD-Korrespondentin Katharina Markwald, Los Angeles

Die junge deutsche Berliner Schauspielerin hat man in Deutschland vor allem in Kinder- und Jugendfilmen wie "Immenhof" und "Rubinrot", "Saphirblau" und "Smaragdgrün" gesehen. Nun hat die 32-Jährige mit der erfolgreichen Netflix Show "Vikings Valhalla" den Sprung in die internationale Streaming-Landschaft geschafft. ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm hat mit ihr gesprochen.

"Vikings: Valhalla" spielt zur Wikinger-Ära im elften Jahrhundert

Die Netflix Serie "Vikings Valhalla" nimmt die Zuschauer mit in eine Zeit um das Jahr 1.000 nach Christus. Dort begegnet man unter anderem dem Wikinger Leif Erikson, der später als großer Entdecker bekannt wurde, aber hier gerade ganz andere Probleme hat: Ein Kopfgeld ist auf ihn ausgesetzt und er muss fliehen.

Die Serie ist ein Spin-Off der Netflix-Show "Vikings". Seit Mitte Januar ist die zweite Staffel verfügbar, die bereits eine riesige Fangemeinde hat. Die Nordmänner mit den Rauschebärten faszinieren offenbar - doch die Geschichte spielt nun nicht nur im hohen Norden, sondern auch in England, wo man auf die Königin Emma von der Normandie trifft - gespielt von der deutschen Laura Berlin.

Laura Berlin: "Emma von Normandie war die mächtigste Frau ihrer Zeit"

"Meine Figur ist Emma von der Normandie, die als junge Frau, fast noch Kind, den englischen König geheiratet hat", erzählt Laura Berlin über ihre Rolle. "Als er stirbt, übernimmt sie und sie ist dann zweimal Königin - also verheiratet mit zwei Königen von England. Zwei ihrer Söhne übernehmen später den Thron. Sie war die mächtigste Frau ihrer Zeit." Spannenderweise sei sehr wenig über sie überliefert, so Berlin im ARD-Interview. Für die Rolle hat sie versucht, sich einzulesen in die Geschichte, vieles ist aber nicht bekannt und erfordert Fantasie für die Rolle. Statt mit den Wikinger kämpft Laura Berlins Figur mit Intrigen am eigenen Hof.

Vom Model zur Schauspielerin

Für die 32-Jährige, die zuvor als Model gearbeitet hat und auf dem Cover der italienischen Modezeitschrift "Elle" abgebildet war sowie als Schauspielerin im deutschen Kino und Fernsehen, ist "Vikings: Valhalla" ihre erste internationale Netflix Produktion. Der Unterschied seien riesige Sets, hunderte Komparsen und vor allem eine andere Sprache: "Es hat meinen Horizont total erweitert. Es hat mich auch vor viele neue Herausforderungen gestellt, gerade das Thema Sprache betrifft so sehr." Sich von der eigenen Sprache zu lösen habe ihr dabei geholfen, in gewissen Gedanken hineinzukommen, sagt Berlin. "Es hat mich mutiger gemacht, mich tatsächlich auch wachsen lassen: als Schauspielerin und als Mensch."

Gedreht wurde auf Englisch, Laura Berlin übersetzte allerdings auch noch ihre Figur im Synchronstudio auf Deutsch. "Das war für mich eine neue Welt, und dann brauchte ich erstmal ein bisschen Zeit, um mich da rein zu finden."

Viele internationale Serien haben bei Netflix derzeit einen schweren Stand, einige werden oder wurden schon gecancelt - die irisch, kanadisch, US-amerikanische Koproduktion dagegen hat offenbar genug Fans, eine dritte Staffel "Vikings: Valhalla" ist bereits bestätigt. Laura Berlin wird darin wieder mitspielen.

