Trauerfeier für Peggy Parnass auf dem Jüdischen Friedhof Hamburg Stand: 18.03.2025 06:00 Uhr Die verstorbene Autorin, Schauspielerin und NS-Zeitzeugin Peggy Parnass wird heute ab 11 Uhr auf dem Jüdischen Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf beigesetzt. Auf der Trauerfeier spricht unter anderem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Peggy Parnass war am 12. März im Alter von 97 Jahren gestorben. In Hamburg galt sie als "heimliche Königin" des Stadtteils St. Georg und Ikone der Schwulenbewegung. Als Journalistin, Autorin und Publizistin setzte sie sich immer wieder für die Rechte von Minderheiten ein. Sie galt als Kämpferin für Gerechtigkeit und die Aufklärung von NS-Verbrechen. Parnass wurde am 11. Oktober 1927 in Hamburg geboren. Ihre Eltern waren jüdischer Herkunft und wurden von den Nationalsozialisten im Vernichtungslager Treblinka ermordet.

Zuletzt lebte Parnass in einer Seniorenresidenz im Hamburger Stadtteil St. Georg. Auf der Trauerfeier sprechen neben Bürgermeister Peter Tschentscher auch die Leiterin des Ernst-Deutsch-Theaters, Isabella Vértes-Schütter, die Schauspielerin Sylvia Wempner und der Maler Ulrich Rölfing, wie ein Vertreter von Familie und Freunden der Verstorbenen der Deutschen Presse-Agentur sagte.

VIDEO: Autorin und NS-Zeitzeugin Peggy Parnass ist tot (4 Min)

