Peggy Parnass auf dem Jüdischen Friedhof Hamburg beigesetzt Stand: 18.03.2025 16:03 Uhr Die verstorbene Autorin, Schauspielerin und NS-Zeitzeugin Peggy Parnass ist heute auf dem Jüdischen Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf beigesetzt worden. Auf der Trauerfeier sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Hamburg habe ihr viel zu verdanken.

Am Dienstag haben mehrere Hundert Trauergäste von Peggy Parnass Abschied genommen. Nur knapp 40 Menschen passten in den jüdischen Gebetsraum. Die Zeremonie wurde mit Gebeten durch den Landesrabbiner Shlomo Bistritzky eröffnet. Die Reden wurden nach draußen übertragen. Sehr berührend war vor allem die Rede von Shlomit Parnass, einer Schwägerin von Peggy Parnass, die extra aus Israel angereist war. Mit sehr emotionalen Worten stellte sie sich vor, wie Parnass jetzt wieder mit ihrer Familie vereint ist. "Ich sehe dich, wie du deine Eltern triffst, die du so sehr geliebt und vermisst hast. Mit deinem kleinen Bruder Gady, der auf dich gewartet hat, seitdem er uns vor vier Jahren verlassen hat."

Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) erinnerte an die Lebensfreude der NS-Zeitzeugin, deren Eltern von den Nationalsozialisten im Vernichtungslager Treblinka ermordet wurden. "Peggy Parnass war bis ins hohe Alter voller Tatendrang und Zuneigung zu ihren Mitmenschen, nachdem sie selbst in ihrer Jugend großes Unrecht und Leid erfahren hat."

"Sie war offen für alle"

In Hamburg galt sie als "heimliche Königin" des Stadtteils St. Georg und Ikone der Schwulenbewegung. Als Journalistin, Autorin und Publizistin setzte sie sich immer wieder für die Rechte von Minderheiten ein. Der Blick in die Trauergemeinde spiegelte die Vielfalt von Peggy Parnass Leben wider. Neben Transmenschen und Mitgliedern der queeren Community standen orthodoxe Juden. "Das war das Einzigartige an dieser zarten und unglaublich starken Frau mit den feuerroten Haaren: Sie war offen für alle. Und daran werden sich die Menschen bestimmt lange erinnern", meint NDR-90,3 Reporter Peter Helling.

