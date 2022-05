Wie das US-Militär Hollywood berät - und beeinflusst Stand: 18.05.2022 16:51 Uhr Auch für den neusten Blockbuster "Top Gun Maverick" mit Tom Cruise in der Hauptrolle hat das Militär Jets und sogar Flugzeugträger zur Verfügung gestellt. Beitrag anhören 4 Min

Als der Film "Top Gun" in den 80er-Jahren in die Kinos kam, standen in der Nähe mancher Kinos kleine Rekrutierungsbüros bereit, in denen sich euphorisierte Top Gun-Fans direkt zum Militär einschreiben konnten. US-Army-Offiziere beraten seit knapp 100 Jahren Hollywood-Filmemacher, leihen Ausrüstung aus, trainieren Schauspieler und lesen Drehbücher gegen. Manchmal schlagen sie auch Änderungen vor, wenn Details dem Pentagon missfallen. Eine Frage der Perspektive, ob man das als nötige Hilfe oder als unbotmäßige Einflussnahme betrachtet.

Flieger-Ass Pete Maverick Mitchell (Tom Cruise) ist Fluglehrer und bringt neuen Generationen von Pilotinnen und Piloten sein Wissen bei.

Er spürt, dass sein Beruf vom Aussterben bedroht ist. So übernehmen etwa Flugdrohnen seine bisherige Arbeit. Doch ein heikler Auftrag erfordert all sein Können. Der Actionfilm mit Tom Cruise als Piloten feiert bei den Filmfestspielen Cannes Weltpremiere. Mit dabei sind Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris und Miles Teller. Ab 26. Mai im Kino. (FSK 12)

