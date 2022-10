Serien in der ARD Mediathek: Tipps für den Herbst Stand: 05.10.2022 09:52 Uhr Spannende Serien stehen derzeit in der ARD Mediathek - etwa die BBC-Drama-Serie "Thirteen", die ein spannendes Entführungsdrama aus der Opferperspektive erzählt. Und ab dem 8. Oktober ermittelt die quirlige Mordermittlerin aus "Hip" in acht neuen Folgen.

Viele Serien konkurrieren um die Aufmerksamkeit des Publikums. Hier eine aktuelle Auswahl aus der ARD Mediathek.

"Thirteen" - BBC-Drama-Serie aus Sicht des Opfers mit Jodie Comer

5 Folgen à circa 51 Minuten

Genre: Krimi / Drama

bis zum 30. Oktober in der ARD Mediathek

Aufgelöst irrt eine junge Frau durch die Straßen. "Ich bin Ivy Moxem. Ich bin vor 13 Jahren entführt worden und gerade geflohen. Bitte helfen sie mir!" 13 Jahre in Gefangenschaft. Längst haben alle Ivy für tot gehalten. Die britische Serie setzt ein mit ihrem ersten Tag in Freiheit. Aber ist sie wirklich die, für die sie sich ausgibt? Inspector Carne fühlt mit der verstörten jungen Frau. Seine Partnerin Merchant dagegen vermutet, dass irgendetwas nicht stimmt, sind ihre Aussagen doch spärlich und widersprüchlich.

Kurz darauf verschwindet ein zweites Mädchen. Ivy könnte ihr Leben retten. Die Serie ruft Erinnerungen an den Entführungsfall Natascha Kampus wach. Hauptdarstellerin Jodie Comer, die eine fesselnde Vorstellung gibt, soll zur Vorbereitung die Natascha-Kampusch-Memoiren gelesen haben. Die britische Autorin und Serienmacherin Marnie Dickens erzählt in der Serie "Thirteen - Ein gestohlenes Leben" ein spannendes Entführungsdrama aus der Opferperspektive. Die fünf Folgen stehen bis Ende Oktober in der ARD Mediathek.

"Lauchhammer - Tod in der Lausitz" - Polizei-Serie voller Kontraste

6 Folgen à circa 45 Minuten

Genre: Krimi

bis zum 23. Dezember in der ARD Mediathek

Ein mysteriöser Mädchen-Mord bringt Maik Briegand (Mišel Matičević), der wie sein Vater und sein Bruder noch zu DDR-Zeiten Polizist geworden ist, an den Ort seiner Kindheit zurück: Lauchhammer.



"Ich wollte ein glückliches Leben. Wie alle in meinem Land, das meine Heimat ist" - ein Kommentar aus dem Off zum Auftakt der zweiten Folge, gesprochen über Landschaftsbilder. Die Kamera fliegt über Krater, eine karge Mondlandschaft. Im Hintergrund eine Fördermaschine, die sich immer weiter in den Boden frisst. Bagger, schweres Gerät. Danach ein harter Schnitt, feiernde Menschen, ein wildes, ein freies Land, wie die Stimme weiter erzählt.



Die Krimiserie ist voller Kontraste. Sie spielt in einer Gegend, in der die Zukunft eine Herausforderung ist - auf vielen Ebenen. Der Kriminalfall ist dabei fast zweitrangig: Ein junges Mädchen wurde ermordet. Alles deutet auf ein Sexualdelikt hin. Wie beim Bergbau müssen die beiden Ermittler Göttlich und Briegand Schicht für Schicht abtragen. Zwar keine Erde, aber dafür Spuren, alte Geschichten und Befindlichkeiten. Nahezu alle Figuren haben gebrochene Biografien. Die Wiedervereinigung, der Strukturwandel, die Energiewende - Wendepunkte im Leben. Vorbilder, so die Macher, seien Serien wie "True Detective" oder "Broadchurch" gewesen, Serien, die ihre Erzählung an die Umgebung angepasst haben. In diesem Sinne ist "Lauchhammer - Tod in der Lausitz" ein sehenswerter, moderner Eastern geworden.

"HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ": Zweite Staffel in der ARD Mediathek

8 Folgen à 50 Minuten

Genre: Krimikomödie

ab 8. Oktober bis Mitte Dezember in der Mediathek

Frankreichs ungewöhnlichste Ermittlerin ist zurück - Morgane Alvaro geht in Lille erneut mit Karadec auf Verbrecherjagd. Die ersten acht Folgen der französischen Serie "HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ" waren nicht nur in ihrem Heimatland ein riesiger Erfolg, sondern auch in Deutschland. Nun sind Morgane (Audrey Fleurot), eine ehemalige Putzfrau mit einem IQ von 160, und Karadec (Mehdi Nebbou), Hauptmann der örtlichen Polizeibrigade in Lille, endlich zurück. In den acht neuen Folgen macht sich das ewig ungleiche Duo daran, viele neue Fälle zu lösen und Verbrecher zu jagen. Ab dem 8. Oktober steht die zweite Staffel der Krimi-Komödie in der ARD Mediathek. Das NDR Fernsehen zeigt sie ab dem 3. November. Mehrere Folgen der ersten Staffel sind bereits wieder verfügbar.

"The Sister - Vergraben": Spannende vierteilige Mystery-Serie

4 Folgen à circa 45 Minuten

Genre: Mystery

Bis zum 8. Oktober in der ARD Mediathek

Der Roman, auf dem die vierteilige britische Serie "The Sister" basiert, heißt im Original "The Burial" ("Das Begräbnis"). Das deutet schon auf den nervenaufreibenden Inhalt der Story um das Verschwinden einer jungen Frau hin. Nathan hat sich lange bemüht, die Schatten der Vergangenheit hinter sich zu lassen, als eines regnerischen Abends unverhofft ein alter Bekannter vor seiner Haustür steht.

Bob hat Neuigkeiten für Nathan. In einem Waldstück sollen Bauarbeiten beginnen: "Sie wollen eine Wohnsiedlung dahin bauen. Spatenstich soll am Montag sein." Das Waldstück und das Verschwinden von Nathans Schwägerin verbindet die beiden Männer. Denn dort liegt ein Geheimnis begraben, das auf keinen Fall ans Tageslicht gelangen darf. Die spannende, vierteilige Mystery-Serie "The Sister - Vergraben" ist bis zum 8. Oktober in der ARD Mediathek abrufbar.

"Alles Finster": Unterhaltsame Provinzposse um Stromausfall in Österreich

6 Folgen à circa 45 Minuten

Genre: Dramödie

Bis zum 27. Dezember in der ARD Mediathek

Man stelle sich vor: Europaweit fällt über längere Zeit der Strom aus. Eine Katastrophe dieses Ausmaßes ließe sich bestens als dystopischer Actionthriller verfilmen. Es geht aber auch als launig-unterhaltsame Provinzposse, wie die österreichische Serie "Alles Finster" beweist. Die Fußballmannschaften der verfeindeten Dörfer Kekenberg und Muckingen liefern sich gerade ein heißes Match, als die Flutscheinwerfer ihren Geist aufgeben.

Die Verantwortlichen in Kekenberg haben nicht nur keinen Notfallfallplan, sie haben überhaupt keinen Plan. Nahrung, Wasser und Medikamente gehen zur Neige. Jetzt ist sich jeder selbst der nächste und die eigene Familie geht sowieso vor. Spät wird sogar dem phlegmatischen Bürgermeister klar, dass man handeln sollte. Und zwar gemeinsam. "Alles Finster" steht noch bis Ende des Jahres in der ARD-Mediathek.

