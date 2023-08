Sandra Hüller erhält Douglas Sirk Preis des Filmfests Hamburg Stand: 15.08.2023 12:50 Uhr Mit zwei Filmen hat Sandra Hüller dieses Jahr in Cannes für Aufsehen gesorgt, "Anatomie eines Falls" gewann die Goldene Palme. Sie wird das französische Drama persönlich beim Filmfest Hamburg vorstellen. Dort erhält Hüller den Douglas-Sirk-Preis. Beitrag anhören 4 Min

Aus dem europäischen Kino ist Sandra Hüller spätestens seit "Toni Erdmann" nicht mehr wegzudenken und 2023 hat dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Die 45-jährige Schauspielerin war mit zwei Filmen im Wettbewerb in Cannes vertreten, beide haben Hauptpreise erhalten. Nun ehrt das Filmfest Hamburg Hüller mit einem weiteren: den Douglas Sirk Preis. Das gab das Filmfest am Dienstag bekannt. Sandra Hüller soll den Preis am 30. September in Hamburg persönlich entgegennehmen, wenn die Deutschlandpremiere des Cannes-Siegers "Anatomie eines Falls" von Regisseurin Justine Triet gefeiert wird. Darin spielt sie eine deutsche Schriftstellerin, die durch den rätselhaften Tod ihres Ehemanns selbst in einen aufreibenden Indizienprozess hineingezogen wird.

Wiederspiel: "Sandra Hüller verleiht jeder Rolle unverkennbare Attribute"

"Sandra Hüller beherrscht die ganze Bandbreite von Emotionen und Wesensmerkmalen und verleiht somit jeder Rolle besondere, unverkennbare Attribute", sagt Festivalleiter Albert Wiederspiel. Hüller vereine das Leidenschaftliche, Grenzüberschreitende, Komische, Verschmitzte und Legere. Das Filmfest findet vom 28. September bis 7. Oktober 2023 statt. Gezeigt werden über 110 Produktionen aus aller Welt als Welt-, Europa-, Deutschland- oder Hamburg-Premieren. "Anatomie eines Falls" kommt regulär am 2. November in die deutschen Kinos. Der zweite Cannes-Beitrag mit Hüller, "The Zone of Interest" von Jonathan Glazer, soll erst im Februar 2024 starten.

Die 1978 in Thüringen geborene Künstlerin ist, wie Devid Striesow und Nina Hoss (die 2019 den Douglas Sirk Preis erhalten hat), Absolventin der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Sie hat auf Bühnen wie am Schauspielhaus Leipzig und auch am Theater Basel gespielt. Ihre erste Kinorolle war für Hans Christian Schmid im Drama "Requiem". Seither hat sie zahlreiche Schauspielpreise erhalten, dazu zählt etwa der Deutsche Filmpreis 2006 für ihre Rolle in "Requiem".

2023 war sie im Kinofilm "Sisi & ich" von Frauke Finsterwalder als Hofdame Irma zu sehen. Die Produktion ist in der deutschen Vorauswahl mit elf weiteren Filmen, um Deutschlands Kandidat für den Oscar als bester internationaler Film zu werden.

VIDEO: Film "Sisi & Ich" mit Sandra Hüller und Susanne Wolff (3 Min)

