Filmfest Hamburg 2023: NDR Nachwuchspreis für Drama "Shayda"

von Patricia Batlle

Der Debütfilm "Shayda" der australisch-iranischen Regisseurin Noora Niasari besteche mit einer rhythmischen, geerdeten Dramaturgie, begründete die Jury die Preisverleihung. "Die Bildsprache naht einer Erinnerung, die trotz der Schwere des Narrativs von menschlicher Wärme getragen wird. 'Shayda' kommuniziert eine ehrliche Wertschätzung und vor allem Hoffnung."

Das Drama erzählt die Geschichte der Iranerin Shayda (Zar Amir Ebrahimi), die mit Mann und Tochter in Australien lebt. Der Ehemann akzeptiert jedoch nicht ihren westlichen Lebenstil. Shayda flieht mit ihrer Tochter in ein Frauenhaus. Doch ein Richter räumt dem Vater Besucherrechte für die Tochter ein - und das neu gefundene Glück scheint zu zerbrechen.

Mehr als 130 Filme im Programm

Für zehn Tage war Hamburg zum Zentrum des Weltkinos. 132 Filme wurden in sechs Festivalkinos gezeigt. Auf dem Programm standen unter anderem vier Produktionen, die in Venedig beim Filmfest ausgezeichnet wurden: "Poor Things", "Evil Does Not Exist", "Priscilla" und der Abschlussfilm "Paradise Is Burning", der in Hamburg am Sonnabend nach der Preisverleihung vorgeführt wurde.

"Festivals haben weltweit eine Renaissance", sagte Filmfestchef Albert Wiederspiel beim Festivalstart, das liege nicht nur am Bedarf an "Eventkultur". Unter den zahlreichen Gästen waren etwa die Regisseurinnen und Schauspieler Catherine Breillat, Wim Wenders, Bertrand Bonello, Radu Jude, Heino Ferch, Timm Kröger, Hannelore Hoger und Pheline Roggan.

Mads Mikkelsen zeigte Drama "King's Land" in Hamburg

Auch der dänische Filmstar Mads Mikkelsen war in der Hansestadt. Der dänische Schauspieler, der als James Bond-Bösewicht in "Casino Royale" zum internationalen Star wurde, stellte seinen neuen Film "King's Land" von Nikolaj Arcel vor, der soeben beim Filmfest Venedig Weltpremiere gefeiert hat und von der Moin Filmförderung gefördert wurde. "Mich interessiert der menschliche Aspekt an dem Film - ein Mann auf der Suche nach seiner Identität", sagte Mikkelsen, der im Drama einen ehemaligen deutschen Soldaten spielt. Er lese viele historische Stoffe.

Siegerfilme der Festivals Cannes und Venedig im Programm

Insgesamt wurden 132 Filme aus 48 Ländern in elf verschiedenen Sektionen gezeigt. Mit dabei waren nicht nur die Gewinner aus Venedig, sondern auch vom Filmfestival in Cannes. Etwa "Anatomie eines Falls" von Justine Triet, der in Cannes die Goldene Palme bekam. Sandra Hüller spielt in dem Justizthriller die Hauptrolle als Witwe und Mutter. Sie erhielt am ersten Festivalwochenende den Douglas Sirk Preis des Filmfests Hamburg - als zweite deutsche Schauspielerin nach Nina Hoss.

In "Poor Things" von Yorgos Lanthimos, einer Art weiblicher Frankenstein-Geschichte, spielt Emma Stone die Hauptrolle. Die Produktion wurde beim Filmfest Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Beim Festival wurden außerdem die neuen Filme von Sofia Coppola ("Priscilla"), Richard Linklater ("Hit Man"), Todd Haynes "May December") und Ken Loach ("The Old Oak") gezeigt.

Bjarne Mädels Drama "Sörensen fängt Feuer" erhält Produzentenpreis

Bjarne Mädel präsentierte seinen neuen Sörensen-Krimi "Sörensen fängt Feuer" - eine von neun NDR (Ko-)Produktionen beim Filmfest Hamburg, der einen Produzentenpreis des Festivals ergatterte. Starregisseur Wim Wenders stellte gleich zwei neue Filme vor: eine Künstlerbiografie über Anselm Kiefer sowie sein Drama "Perfect Days". Dieser geht für Japan ins Rennen um den Oscar für den besten internationalen Film - eine "große Freude und große Ehre" für Wenders.

Sechs Festivalkinos - das Cinemaxx Dammtor, Metropolis, Abaton, Passage, Studio-Kino und Alabama zeigten die Filme, von denen bereits 28 einen Verleih gefunden haben.

