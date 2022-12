Retoure - Ost-West Konflikt vorab in der Mediathek Stand: 05.12.2022 10:00 Uhr Ost-West Konflikt zwischen Stefanie Stappenbeck und Wanja Mues: Ein westdeutscher Turbokapitalist plant, ein verschlafenes Retourencenter umzubauen. Doch er hat nicht mit der taffen Chefin und ihrer Brigade gerechnet.

Susanne Krombholz (Stefanie Stappenbeck) leitet ein beschauliches, wirtschaftlich unauffälliges Retourencenter (kurz RMV) in Mecklenburg-Vorpommern, für das sich bislang niemand interessierte. Und das war auch gut so - denn die Chefin hat mit ihren Kolleginnen und Kollegen unter der Hand eine ganz eigene Interpretation der sozialen Marktwirtschaft gefunden, das "Kombinat zweite Chance". Im RMV gibt es verschmähte Retouren unter der Ladentheke zu kaufen, statt sie wie vorgeschrieben zu schreddern. Der Gewinn wandert in die eigene Tasche, ist also für den "guten Zweck".

In der ARD Mediathek stehen die drei Folgen und das "Making of" bereits vor Ausstrahlung zur Verfügung.

Serie über Online-Handel und Retouren in der sozialen Marktwirtschaft

Perfekte Kreislaufwirtschaft, bis Oliver Drittenpreiss (Wanja Mues) aus Hamburg im RMV auftaucht. Sein Motto: höher, schneller, weiter, den Fortschritt umarmen und Global Player sein. Der Turbokapitalist ist in Gedanken meist zehn Schritte voraus. Und genau das ist seine Profession: Er macht Unternehmen zukunftsfähig, denkt groß und effizient. Auch mit dem RMV hat Oliver große Pläne. Die attraktive Lage, die günstigen Grundstückspreise, die niedrigen Lohnkosten - der perfekte Standort für das neue Hyper Center Central Europe, kurz HCCE.

Aus ökologischen Gründen, aber auch aus ureigenen kapitalistischen Interessen müssen Susanne und ihre Kolleginnen und Kollegen den kapitalistischen (Alb-)traum unbedingt verhindern und Oliver so schnell wie möglich wieder loswerden - notfalls auch mit radikalen Mitteln.

Stefanie Stappenbeck ist am 9. Dezember zu Gast in der NDR Talk Show und am 13. Dezember bei DAS!

Hintergrund zur Produktion der Komödie "Retoure"

Regisseur Torsten Wacker ("Großstadtrevier", "Magda macht das schon!") drehte im heißen August 2022 in Schwerin und Umgebung: ein zärtlicher, komischer Blick auf die Arbeitswelt in den nagelneuen Gewerbegebieten im Osten Deutschlands, bei dem so gut wie jedes Klischee sein Fett wegbekommt.



Die Serie fußt auf einer Idee von Katharina Walther und Florian Mengel. Die beiden schrieben die erste Folge gemeinsam, die Folgen 2 und 3 verantwortete Katharina Walther allein.

Darsteller der Comedy-Serie "Retoure"

Neben Stefanie Stappenbeck und Wanja Mues spielen unter anderen Izabela Gwizdak (Agniezka Oleksiak), Birgit Berthold (Yvonne Breuer), Tom Keune (Micha Ambrosch), Mai-Phuong Kollath (Ahn Chow), Fränze A. Thiemann (Nelly) und Vincent Krüger (Ronny Knusper).

Weitere Informationen Serien in der ARD Mediathek: Tipps für den Herbst Die quirlige französische Mordermittlerin aus "Hip" kommt mit Staffel 2 in die ARD Mediathek. Außerdem das "Helsinki-Syndrom" und eine Provinzposse. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Retoure | 21.12.2022 | 22:00 Uhr