Ralf Bauer über seinen Kinofilm "Sem Dhul - Die Wiederkehr" Stand: 10.02.2022 11:19 Uhr Ralf Bauer hat einen Film gedreht, bei dem er Hauptdarsteller, Produzent und Regisseur ist. Im Gespräch erzählt der "Gegen den Wind"-Darsteller von seinem großen Traum, diesen Film umzusetzen. Beitrag anhören 39 Min

Ralf Bauer hat einen Film gedreht, bei dem er Hauptdarsteller, Produzent und Regisseur ist. In dem Actiondrama "Sem Dhul - Die Wiederkehr" kämpft ein deutscher Aussteiger seit 15 Jahren in Indien als Fluchthelfer für tibetische Flüchtlinge und gegen das chinesische Regime. Für einen wichtigen Surf-Wettkampf wird er aber von Freunden zurück nach Sankt Peter-Ording geholt. Ralf Bauer wurde einst mit der dort spielenden Surfer-Serie "Gegen den Wind" bekannt. Der 55-Jährige hat enge Kontakte zu Tibet und asiatischen Lehren.

Du hast sieben Jahre für dieses Filmprojekt gekämpft, dass ist eine echt lange Zeit. Warum hat das so lange gedauert?

Ralf Bauer: Von der ersten Idee bis zur Fertigstellung hat es sieben Jahre gedauert - deswegen ist es so eine lange Zeitspanne. Bei Filmen ist das manchmal relativ normal. Aber es ist niemand so richtig auf dieses Thema angesprungen, auf diese Vermischung von diesen unterschiedlichen Themen: Actiondrama, Dokumentation, Unterhaltung, tiefgreifende, philosophische, tibetische Einsichten. Das ist wie ein neuer Cocktail und deswegen war das ein wenig schwer, da jemanden zu finden, der sagt: Ja, find' ich sensationell - machen wir!

Du hast viele Absagen bekommen - was hat das mit Dir gemacht?

Bauer: Es hat mich nicht beirrt. Ich bin einfach den Weg weiter gegangen, weil ich so an diese Bilder, an diese Geschichte geglaubt habe. Ich habe mich nicht vom Weg abbringen lassen. Ich glaube Nietzsche sagte: Man muss noch träumen können, um einen tanzenden Stern gebären zu können.

Es hat Dir auch körperlich und seelisch zugesetzt. Auch finanziell hast Du Dich ziemlich aus dem Fenster gelehnt: Fast eine Million Euro hast Du aus deiner eigenen Tasche in diesen Traum investiert. Wie oft hast Du gedacht: Ich muss total verrückt sein?

Bauer: Ich muss es ein wenig ergänzen: Es ist nicht alles Geld von mir, sondern, ich habe zwei Freunde, die mit eingestiegen sind und die mich unterstützt haben, finanziell und manchmal auch seelisch und geistig, damit ich das umsetzen kann. Das ist im Grunde auch das Motto des Films: die Freunde. Die Freunde sind einfach essenziell im normalen Leben und auch manchmal im Business, was sich bei diesem Film extrem gezeigt hat. In extremen Situationen zeigt sich ja dann sowieso erst der wahre Freund. Das hat mich im Grunde immer nur bestätigt. Mein Vater sagte zum Beginn meiner Karriere: Sei auf dem Weg nach oben zu allen Menschen nett, weil beim Abstieg könnten sie dir wieder begegnen.

Wie bist Du überhaupt auf diese Geschichte gekommen: Sankt Peter-Ording, Himalaja, Tibet, die Chinesen - alles so zusammenzumischen?



Bauer: Also diese Mischung ist auch in mir. Und da bin ich natürlich der Dreh- und Angelpunkt - der Knotenpunkt. Aber ich fand das sehr interessant. Wenn du den ganzen Tag draußen auf dem Wasser gewesen bist - und ich musste für "Gegen den Wind" surfen lernen - da musste nicht unbedingt schönes Wetter gewesen sein, aber viel Windstärken, und du hast dir die Hände aufgerieben beim Halten am Gabelbaum, da bist du über das Wasser geflogen und saßt am Abend am Strand, da hat man eine ähnliche Zufriedenheit, dass man nichts mehr brauchte.

Wenn man tibetische Mönche anschaut, die das auch für sich durch Geistesübungen herbeiführen - dafür gibt es im tibetischen auch einen Begriff: Lo. Lo wie Geist - dann haben die abends dieselbe innere Ausgeglichenheit, Zufriedenheit und das Lächeln auf den Lippen, wie ein Surfer, der den ganzen Tag auf dem Wasser war.

Diese Welt ist total gleich. Der Weg ist ein anderer, aber nicht das Endziel. Und ich glaube, das würden wir eigentlich alle gerne haben wollen. Wenn wir uns überlegen, wie das ist, wenn wir am Strand liegen: Es ist warm und wir haben die Augen geschlossen. Wir spüren die Sonne auf der Haut und hören das Meeresrauschen, die Wellen, sofort fährt das System runter. Diese innere Zufriedenheit, dieses Ankommen bei sich, dieses mit sich selbst Einssein, das ist so ein Ziel.

Manchmal, glaube ich, fehlt uns der Weg, weil wir da gerade im Westen komische Wege gehen, die uns eigentlich eher kaputt machen, als dass sie uns in die Zufriedenheit bringen. Deswegen war es eben wichtig, diese Welten zusammenzubringen, um aufzuzeigen - gerade durch einen Schauspieler, der einen tibetischen, hochangesehenen, wiedergeborenen Lama spielt - auf Tibetisch Rinpoche genannt - der dann so gewisse Weisheiten von sich lässt und mir mit auf den Weg gibt, bevor ich Klein-Tibet, wie wir es im Film nennen, verlasse, um nach Deutschland zurückzukehren.

Der Film lief beim Filmfest in Köln. Du bist jetzt in Deutschland in den Kinos unterwegs, wie reagiert das Publikum auf den Film?

Bauer: Also bis jetzt eigentlich sehr schön - wenn sie erst mal ins Kino gehen. Wenn sie sich den Film angeschaut haben, gibt es sehr, sehr viele positive Rückmeldungen, auch wenn der Film nicht nach Schema F gedreht ist. Also auch nicht immer dieselben Bestandteile, sondern der Film ist aus wirklich sehr vielen unterschiedlichen kleinen Szenen. Und die Leute gehen oft lächelnd, nachdenklich nach Hause.

Welche Botschaft ist für Dich bei Deinem Film ganz besonders wichtig? Was soll bei den Zuschauern ankommen?

Bauer: Eigentlich das Gesetz von Ursache und Wirkung. Wir sind alle am Karma beteiligt. Das Karma, welches uns alle miteinander verbindet. Bei uns im Westen wird Karma immer nur für sich selber gesehen. Aber Karma ist für uns alle. Es gibt so ein tibetisches Tischgebet, bei dem die Mönche sagen: Vielen Dank an alle Menschen, die daran beteiligt waren: demjenigen, der den Samen gesät hat, der die Pflanze großgezogen hat, der sie geerntet hat, zum Markt gebracht hat, gekauft hat, zubereitet hat und uns an den Tisch bringt. Um die Abhängigkeit von allem und allen aufzuzeigen.

Was wünschst Du Dir für Deinen Film für die Zukunft?

Bauer: Vom Tibetischen her sagt man immer: Wenn an einem Abend 200 Menschen im Zuschauerraum sind, und es wird einem Menschen dadurch geholfen, was sie aufzeigen oder was der Film bewirken soll, dann hat sich das alles schon gelohnt.

Das Gespräch führte Martina Gilica.

Weitere Informationen Ralf Bauer über Surfen, Yoga und Klosterleben "Sem Dhul - Die Wiederkehr" heißt der neue Kinofilm von und mit Ralf Bauer. Bei NDR Schlager hat er verraten, wie es dazu kam. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Kulturspiegel | 08.02.2022 | 19:00 Uhr