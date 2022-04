Polizeiruf 110 Rostock: Debüt für Lina Beckmann als Kommissarin Stand: 22.04.2022 16:05 Uhr Lina Beckmann tritt mit Polizeiruf 110 in die Fußstapfen ihres Ehemannes Charly Hübner. Am 24. April läuft in Das Erste ihr Debüt als Melly Böwe im Fall "Seine Familie kann man sich nicht aussuchen". Beitrag anhören 4 Min

von Axel Seitz

Nach zwölf Jahren hat sich Polizeiruf-Kriminalhauptkommissar Alexander Bukow aus Rostock verabschiedet. Wie geht es für Kriminalhauptkommissarin Katrin König nun im NDR Polizeiruf 110 aus Rostock weiter? Die neue Folge läuft am 24. April ab 20.15 in Das Erste und ist danach in der ARD Mediathek zu sehen.

"Seine Familie kann man sich nicht aussuchen" : Fall um eine erstochene Frau

In einem Einfamilienhaus findet die Polizei eine erstochene Frau, im Nebenzimmer liegt im Bett der gelähmte Sohn, er starb an einem Schlaganfall. Katrin König fährt zum Tatort und wird zugleich von ihrem Vorgesetzen Henning Röder unter Druck gesetzt: "Frau König, Sie und ich, wir müssen endlich mal was klären. Sascha ist jetzt seit zwei Monaten weg, und er kommt voraussichtlich nicht wieder. Ich kann seine Stelle noch eine Woche offenhalten. Also tun Sie uns bitte den Gefallen und wechseln vom LKA rüber und werden Chefin."

Besuch aus Bochum im Polizeiruf 110 aus Rostock mit Lina Beckmann

Doch bevor diese dienstliche Angelegenheit geklärt werden kann, sucht die Kriminalhauptkommissarin nach einem tatverdächtigen Jugendlichen. Für diesen Max interessiert sich aber nicht nur Katrin König, sondern auch die Kommissarin Melly Böwe - die Halbschwester von Sascha Bukow:

"Du schwofst hier so einfach rein. Die Halbschwester von meinem Ex-Partner Sascha Bukow schwoft hier einfach mal so rein, und zwar aus -"

"Bochum"

"- aus Bochum. Wahrscheinlich, nachdem Max' Pflegeeltern dich angerufen haben. Und wahrscheinlich hast du auf deiner Langstrecke hierher alle Infos zu einem äußerst grausamen Verbrechen mit zwei Todesopfern organisiert. Und sehr wahrscheinlich hast du Grund zur Annahme, dass Max tatverdächtig ist. Aber statt mir als zuständiger Kollegin zu sagen, was los ist, sagst Du einfach mal nichts? Ist das dein fucking Ernst?"

"Nimm's nicht persönlich." Polizeiruf 110: "Seine Familie kann man sich nicht aussuchen"

Lina Beckmann tritt in die Fußstapfen ihres Mannes Hübner

Mit der Folge "Seine Familie kann man sich nicht aussuchen" beginnt eine neue Ära beim Polizeiruf 110 aus Rostock, denn statt Charly Hübner nun agiert Lina Beckmann neu als Melly Böwe in der Hansestadt. Eine Konstellation, von der Anneke Kim Sarnau von Anfang an überzeugt war: "Das war der erste Vorschlag. Ich fand den sofort super. Weil ich sonst immer eher ein Bauchmensch bin und die Gefahr besteht, dass ich sofort eine Antwort gebe, hab ich gesagt, dass ich bitte noch eine Nacht darüber schlafen möchte. Aber am nächsten Morgen fand ich das noch genauso gut."

Und auch Lina Beckmann - im wahren Leben die Ehefrau von Charly Hübner - konnte sich sehr gut vorstellen, in Rostock zu ermitteln. Natürlich habe sie auch überlegt, wie das sei, in die Fußstapfen ihres Mannes zu treten. "Und da er bei mir direkt am Küchentisch saß, kam ich nicht drum rum mit ihm das Ganze zu bequatschen. Deswegen vermischte sich das natürlich etwas", erzählt Beckmann. "Aber ich hatte direkt Lust, das schon."

Kommissarin Melly Böwe ist Halbschwester von Alexander Bukow

Auch wenn die erste Begegnung im neuen Polizeiruf zwischen Melly Böwe und Katrin König nun mal gar nicht harmonisch abläuft, raufen sich beide Frauen zusammen: "Wir wollen nicht da irgendwie zwei Frauen im Zickenkrieg zeigen, sondern zwei integere Frauen, die mit unterschiedlichen Arbeitsstilen aufeinandertreffen und sehr schnell merken, dass die Professionalität des anderen ihnen nicht in die Quere kommt."

Für Regisseur Stefan Krohmer war es sein erster Polizeiruf und zugleich hatte er die besondere Aufgabe, eine neue Hauptfigur in das eingespielte Ensemble einzuführen: "Das war natürlich eine besondere Zusatzaufgabe, die mich aber auch besonders gereizt hat."

Die Wahl Lina Beckmann habe ihn sowieso sehr überzeugt. "Das macht es einem dann auch schon mal leicht, als Regisseur mit Freude an die Arbeit zu gehen", so Krohmer. "Aber zugleich muss ich auch sagen, dass das Buch von Florian Oeller das aus meiner Sicht ganz raffiniert gemacht hat, weil auch in dieser Folge sie ja noch nicht dort im Kommissariat angestellt ist, sondern auf seltsame Weise mit dem Kriminalfall persönlich verbunden ist."

Drei weitere Polizeirufe 110 mit Beckmann und Sarnau

Natürlich klärt sich am Ende auf, wie die Frau und ihr Sohn genau starben, ob der gesuchte Max tatsächlich der Mörder ist und warum plötzlich aus Bochum eine Kommissarin in Rostock auftaucht. Ein weiterer NDR Polizeiruf mit Lina Beckmann und Anneke Kim Sarnau ist bereits fertig und zwei weitere Folgen sollen im Frühjahr gedreht werden. Insofern kann sich der Zuschauer nicht nur auf den Fall "Seine Familie kann man sich nicht aussuchen" freuen, sondern noch auf drei weitere Polizeirufe aus Rostock.

