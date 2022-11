Pål Sverre Hagen in "The Middle Man": Spezialist für stille Helden Stand: 16.11.2022 17:20 Uhr Der Norweger Pål Sverre Hagen ist 2022 mehrfach im Kino vertreten: ab sofort etwa im Drama "The Middle Man" von Bent Hamer. Auch der Publikumspreis der Nordischen Filmtage Lübeck ging indirekt an ihn.

von Patricia Batlle

Vor wenigen Tagen ist der Norweger Pål Sverre Hagen 42 Jahre alt geworden: Am 6. November 1980 kam er im norwegischen Stavanger zur Welt. Bei den Nordischen Filmtagen Lübeck, die Anfang November stattgefunden haben, hat Hagen die Hauptrolle in "Alle hassen Johann" gespielt. Die Tragikomödie von Hallvar Witzø hat den Publikumspreis der "Lübecker Nachrichten" erhalten.

VIDEO: 64. Nordische Filmtage beginnen in Lübeck (2 Min)

"Alle hassen Johan": Pål Sverre Hagen sprengt Brücken in die Luft

Im norwegischen Film wächst der kleine Johan als Sohn von zwei Widerstandskämpfern in Norwegen auf, die im Zweiten Weltkrieg strategisch relevante Brücken in die Luft jagen, damit die Besatzer dort scheitern. Doch leider sind die Eltern nicht achtsam genug und hinterlassen bei einer ihrer Sprengungsaktionen Johan als Vollwaisen. Dieser hat das Sprengen jedoch im Blut - und macht weder als Heranwachsender, noch als Erwachsener davor Halt, alles Mögliche mit Dynamit in die Luft zu sprengen. Wie der erwachsene Johan, gespielt von Pål Sverre Hagen, doch noch eine Art Zugang zur Außenwelt findet und eine Art Versöhnung mit einer alten Liebe, spielt der Norweger mit großer Einfühlsamkeit.

Arbeit mit Hans-Peter Molland, Dreharbeiten für "Erlösung" in Norddeutschland

Der schmale Hüne - er misst fast zwei Meter Größe - ist bekannt für sein leises Auftreten, hat besonders häufig mit dem Norweger Hans-Peter Molland zusammengearbeitet. Er hat für den dritten Kino-Teil der Jussi-Adler-Olsen-Verfilmungen "Erlösung" in Hamburg und in Schleswig-Holstein gedreht. Auch in Mollands Satire "Einer nach dem anderen" hat er die Hauptrolle gespielt, allerdings als ausgesprochener Fiesling. Bekannt ist er auch aus historischen Filmen und aus Serien, etwa als Thor Heyerdahl in "Kon-Tiki", als Roald Amundsen in "Amundsen", aus der Serie "Valkyrie" um ein illegales Krankenhaus und jüngst aus der Fantasy-Serie "Beforeigners".

AUDIO: Beforeigners, Normaloland und eine Kandidatin - drei Mediathektipps (5 Min) Beforeigners, Normaloland und eine Kandidatin - drei Mediathektipps (5 Min)

"The Middle Man": Ein Mann für Hiobsbotschaften

Im aktuellen Drama "The Middle Man" spielt Pål Sverre Hagen für Regisseur Bent Hamer - bekannt für skurrile Komödien wie "Kitchen Stories", "O'Horten" und "1001 Gramm" - eine seiner Paraderollen: den Grübler und Einzelgänger.

Der Film basiert auf einem Erfolgsroman von Lars Saabye Christensen, hierzulande bekannt unter dem Titel "Der Sommer, in dem meine Mutter zum Mond fliegen wollte". Er wurde mit einem skandinavischen Cast und einigen US-Schauspielern durchgehend auf Englisch und zum Großteil in Köln gedreht.

Darin überbringt der stille Frank Farelli (Hagen) Hiobsbotschaften im kleinen US-Ort Karmack: Immer, wenn jemand einen schlimmen Unfall hat oder stirbt, soll er den Hinterbliebenen die schlechte Nachricht vermitteln. Er solle dabei möglichst wenig sagen, geben Franks Arbeitgeber ihm mit. Merkwürdig ist nur, dass sich die gar nicht so seltenen Arbeitsunfälle anfangen zu häufen, nachdem Frank seinen Botenjob begonnen hat. Ein leiser Film - mit einem Hauch von Liebesgeschichte.

2023 in "War Sailor": Pål Sverre Hagen in norwegischer Oscar-Hoffnung

Im Oktober lief beim Filmfest Hamburg der vor kurzem abgedrehte Film "War Sailor" (im Original: "Krigsseileren") mit Pål Sverre Hagen. Das zweieinhalbstündige Epos des Norwegers Gunnar Vikene erzählt eine wenig bekannte Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, in dem etwa 30.000 norwegische Fischer auf britischen Kriegsschiffen dienten. Das Drama erzählt, wie der dreifache Vater Alfred (Kristoffer Joner) und sein engster Freund Sigbjørn (Hagen) mitten ins Kriegsgeschehen geschleudert werden - und gleichzeitig von dem Leben in Bergen ohne die Väter, Freunde und Ehemänner. Das Drama über Krieg, Vergebung und Sprachlosigkeit ist Norwegens Oscar-Vorschlag für den besten internationalen Film. Im deutschen Kino läuft die NDR Koproduktion, die zum Teil auf dem Hamburger Schiff MS Bleicken gedreht wurde, am 9. Februar an.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Filme | 17.11.2022 | 07:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm