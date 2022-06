Diese Filme kommen in der zweiten Jahreshälfte 2022 ins Kino Stand: 04.06.2022 08:29 Uhr Die zweite Jahreshälfte im Kino bietet Mystery mit Harry Styles und Florence Pugh, Action mit Brad Pitt und ein Drama über Sissi. Außerdem Neues von Fatih Akin und Biopics über Elvis und Whitney Houston.

von Patricia Batlle und Walli Müller

Noch dominiert der Blockbuster "Top Gun: Maverick" die Kinocharts. Es ist der erfolgreichste Start aller Zeiten für einen Film mit Haupdarsteller Tom Cruise, der wieder einmal die waghalsigen Stunts und viele Flugmanöver selbst absolviert hat. Eine emotionale Szene mit dem an Krebs erkrankten Val Kilmer, der im Film erneut Iceman verkörpert, sorgt für die wenigen ruhigen Momente im bombastischen Abenteuer. Für Hollywood-Glamour hat der Superstar auch beim kürzlich beendeten Filmfest Cannes gesorgt, bei dem alle Jungstars des Teams und Filmpartnerin Jennifer Connelly dabei waren.

Doch die zweite Jahreshälfte bietet ebenso viel spannende und abwechslungsreiche Titel. Los geht's bald mit dem Dino-Abenteuer "Jurassic World: Ein neues Zuhause", in dem Chris Pratt eine Menge regeln muss, weil die Saurier nun auf die Menschheit losgehen. Was für Versuchungen und Gefahren Jugendliche in virtuellen Welten erleben zeigt das Anime "Belle" von Regie-Altmeister aus Japan Mamoru Hosoda. Sein Drama mit Avataren zeigt eine fantastische Modernisierung des Klassikers "Die Schöne und das Biest" mit viel Popmusik: bezaubernd. Nicht verpassen sollte man das Drama "Corsage" von der Österreicherin Marie Kreutzer. Die in Cannes für diese Rolle preisgekrönte Schauspielerin Vicky Krieps spielt Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn um ihren 40. Geburtstag: als echte Frau aus Fleisch und Blut, mit Sehnsüchten und Träumen. Von Sissi ist hier keine Spur.

Natalie Portman in "Thor: Love and Thunder", Brad Pitt in "Bullet Train"

Absolute Zerstörungswut und Chaos strahlen die Minions aus, die im Abenteuer "Minions 2 - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" ihren Helden Gru zum absoluten Fiesling verwandeln wollen. Kurz danach trifft Chris Hemsworth in "Thor: Love and Thunder" erneut auf Natalie Portmann alias Jane Foster und staunt nicht schlecht, als die seinen magischen Hammer Mjölnir schwingen kann.

Die Macher der Trilogie um John Wick haben einen Actionfilm mit Brad Pitt und Sandra Bullock abgedreht. Von "Bullet Train" sind ab Ende Juli 2,5 Stunden rasante Action, viel Humor, beeindruckende Stunts und ein packender Soundtrack zu erwarten. Um Musik geht es auch im neuen Film von Fatih Akin. Er porträtiert den Rapper Xatar in seinem Film "Rheingold". Akin erzählt dessen Geschichte - vom Knast bis zum erfolgreichen Musiker und Unternehmer - basierend auf Hajabis Biografie "Alles oder Nix".

Harry Styles und Florence Pugh im Mysteryfilm "Don't Worry Darling"

Sänger Harry Stiles ist im Herbst im Kino zu erleben. Im Psychothriller "Don't Worry Darling" à la "Inception" und "Stepford Wives" lebt er an der Seite seiner Frau Alice (Florence Pugh) in den 50ern in einer scheinbaren Idylle. Doch dahinter verbergen sich Abgründe.

Känguru-Verschwörung von Marc-Uwe Kling im Herbst

Verschwörungs-Mythen liegen gerade schwer im Trend, und Marc-Uwe Kling toppt sie alle. Die "Känguru-Verschwörung" heißt der zweite Kinofilm mit lebensecht animiertem Beuteltier, an dem er gerade bastelt. Und diesmal hat der Autor, Wortakrobat und begnadete Känguru-Sprecher auch selbst Regie geführt.

Newcomer Austin Butler spielt "Elvis", Biopic über Whitney Houston

Auch der Pop-Adel liefert 2022 interessanten Kinostoff. Fans dürfen gespannt sein auf Baz Luhrmann's Film-Biographie über "Elvis": Tom Hanks spielt dessen ausbeuterischen Manager Tom Parker, der sich mit seinem Schützling eine goldene Nase verdiente. Der Film feierte Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Cannes. Austin Butler spielt und singt darin sehr überzeugend den Rock'n'Roll King.

Die Witwe von Elvis, Priscilla Presley, war bei der Premiere in Frankreich mit dabei - und zeigte sich sehr gerührt. In "I wanna dance with somebody" kommt zu Weihnachten das Leben von Whitney Houston auf die Leinwand - zehn Jahre nach ihrem Tod mit nur 48 Jahren. Im Oktober startet der Siegerfilm der Goldenen Palme im Kino: Ruben Östlunds Sozialsatire "Triangle of Sadness". Der Film handelt von Schönheit als Währung, einem Schiffsuntergang und einem marxistischen Kapitän, gespielt von Woody Harrelson.

"Avatar 2" und "Der Gestiefelte Kater" zu Weihnachten 2022

Ende des Jahres startet eine Fortsetzung zu "Black Panther". Vor allem aber folgt die lang geplante Fortsetzung zu "Avatar - Aufbruch nach Pandora". James Cameron hat für Teil zwei erneut mit Sigourney Weaver gedreht, auch mit Zoe Saldana und Sam Worthington, die als Jake und Neytiris inzwischen eine achtjährige Tochter haben, um die ein Erziehungsstreit ausbricht. Familienkino gibt es natürlich auch zu Weihnachten - mit dem "Gestiefelten Kater: Der letzte Wunsch", erneut gesprochen von Antonio Banderas.

Die spannendesten Kinofilme 2022 - eine Übersicht Start Film Genre 26.5. Top Gun - Maverick Action / Joseph Kosinski 3.6. Der schlimmste Mensch der Welt Dramödie / Joachim Trier 9.6. Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter Action / Colin Trevorrow 9.6. Belle Animation-Drama / Mamoru Hosoda 30.6. Minions 2: Auf der Suche nach dem Mini-Boss Animation / Matthew Fogel 23.6. Elvis Musical / Baz Luhrman 6.7. Thor: Love and Thunder Fantasy, Action / Taika Waititi 7.7. Corsage Historisches Drama / Marie Kreutzer 28.7. Bullet Train Action / David Leitch 8.8. Men Horror, Mystery / Alex Garland 4.8. Guglhupfgeschwader Komödie / Ed Herzog 22.9. Don't Worry darling Thriller / Olivia Wilde 29.9. Die Känguru Verschwörung Action / Marc-Uwe Kling 13.10. Triangle of Sadness Sozialsatire / Ruben Östlund 27.10. Rheingold Gangster Biopic / Fatih Akin 3.11. Âmsterdam Historischer Krimi / David O. Russell 9.11. Black Panther: Wakanda Forever Action, Fantasy / Ryan Coogler 14.12. Avatar 2: The Way of Water Acton, Fantasy / James Cameron 22.12. Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch Fantasy, Animation / Joel Crawford 22.12. I wanna dance with somebody Musical, Biografie / Kasi Lemmons unbek. Moonage Daydream David-Bowie-Dokumentarfilm / 16.3.23 Aquaman 2: The Lost Kingdom Marvel, Sci-Fi / Jon Watts

