Neues Lichtspielhaus Méliès: "Das schönste Kino in Göttingen" Stand: 27.12.2022 14:28 Uhr Es hat in der Pandemie in einer alten Kirche neu eröffnet, viele Fans und ist bereits für sein Programm prämiert worden: das Göttinger Kino Méliès. Eine Begegnung mit seiner Leiterin Telke Reeck.

von Katrin Pietzner

Häufig ist in den letzten Jahren zu hören, dass Kinos schließen müssen. Anders in Göttingen: Da wurde vor kurzem eins eröffnet. Das Méliès startete den Betrieb in einer vor dem Umbau seit 30 Jahren leer stehenden alten Baptistenkirche - mitten im Coronajahr 2020. Die Kirche stammt aus dem Baujahr 1902. Ein mutiger Schritt in Zeiten von Streamingdiensten.

Neues Kino Méliès: "Kino ist bunt, experimentell, lebendig"

Aber Mut wird manchmal belohnt; zum Beispiel der Mut vieler Kinofreunde rund um Telke Reeck. Sie ist die Frau hinter dem Göttinger Programmkino. NDR Reporterin Katrin Pietzner hat sie besucht. "Kino ist lebendig, Kino verändert sich dauernd. Kino erzählt Geschichten. Kino ist bunt, aber auch experimentell, eröffnet irgendwie Welten, Tore, gibt Anlass nachzudenken." Es mache traurig, fröhlich, sagt Telke Reeck. "Das heißt alle Emotionen, alle Gefühle sind drin. Dann gibt's auch noch Kunst und Kultur, Information und Dokumentation. Diese Vielfalt macht es einfach."

Von dieser Welt hat Telke Reeck bereits als Schülerin geträumt. Damals saß sie noch an der Kinokasse. Mittlerweile leitet sie zwei Programmkinos in Göttingen: das Lumière und das Méliès - benannt nach dem französischen Filmpionier. "Das ist schon mehr als nur ein Job, das ist eben etwas, indem ich mich sehr zuhause und wohl fühle. Es ist meins."

Kinovorführen mit schweren Filmrollen: Einst Männerdomäne

Während sie das erzählt, steht Telke Reeck an ihrem alten Vorführgerät, das größer ist, als sie selbst. Genau daran hatte sie in den 80er-Jahren gelernt, Filme einzulegen. Was heute selbstverständlich ist, war es damals nicht: Die Vorführkabine war eine reine Männerwelt. "Da hing an jeder Wand ein Pinup, an jedem Schrank war eine nackte Frau zu sehen. Für die Vorführer war es verstörend, dass da eine Frau reinkam." Sie hätten nicht gewusst, wie sie damit umgehen sollten, dass dort nackte Frauen hingen. "Das hat man gemerkt, das Verhalten war dann so ein bisschen gezwungen, beschämend."

Kino Méliès eröffnet 2020 in alter Baptistenkirche von 1902

Hinzu kamen die bekannten Vorurteile: Daher zeigte sie, dass sie auch als Frau was von Technik versteht und - schwere Filmrollen tragen kann. Wohl nur ein Grund, warum sie heute Chefin ist. Das Kino Méliès wurde 2020 in einer ehemaligen Baptistenkirche eröffnet.

Da wo einst das Taufbecken stand, hängt heute die Leinwand. "Als ich das das erste Mal gesehen hab, war hier nichts. Ein großer Haufen Schutt, Balken. Das war einfach verrottet hier. In dem Moment, wo man diese Räume sieht, da geht auch schon die Fantasie los und die Möglichkeiten, was kann man hier machen."

Viel Umbauarbeit für trockenen Kinoton

Zu machen gab es viel: Die Holzdecke wurde aufwendig per Hand abgeschliffen. Eine Fußbodenheizung kam rein. Die Balustrade überzogen sie mit Samt. Doch das allein reichte noch nicht für eine perfekte Kino-Atmosphäre: "Der Kirchenraum ist etwas für 'Halleluja-Singen, preiset Gott'. Man braucht einen Hall, man braucht einen kräftigen Ton und deshalb war es auch eine Herausforderung so zu dämmen, dass ein guter, trockener Kinoton wird."

"Das Ambiente ist sehr schön": Kino fürs Programm vom Bund ausgezeichnet

Den gibt es nun. Auch Holzbalken und Balkons, einen roten Vorhang und Sitze für gerade mal 106 Zuschauer. Ein bisschen wie in einem kleinen Varieté-Theater. Was beim Publikum offenbar ankommt. "Das Ambiente ist immer sehr schön, die Stimmung ist was Besonderes, nicht so groß, heimisch, wie selbstgemacht, sagt Nikolas Goldmann. Besucher Mathias Sonnenburg ergänzt, "das ist das schönste Kino in Göttingen!" Ein weiterer Besucher, Wolfgang Ebeling, erklärt: "Ich mag Autorenfilme, Arthouse-Filme und da ist es schön, Filme auch abseits des Mainstreams zu sehen."

Wer hier herkommt, interessiert sich weniger für Popcorn, sondern mehr für ein alternatives Programm - für Filme, die nicht in großen Studios produziert wurden. Deswegen arbeitet das Méliès auch mit Schulen, Theatern und anderen Einrichtungen der Stadt zusammen. Und: Gibt auch nicht so erfahrenen Filmschaffenden eine Chance. Das zahlt sich aus: Denn für ein herausragendes Kinoprogramm wurde das Méliès nun mit 10.000 Euro vom Bund ausgezeichnet.

Das Méliès ist auch zwischen den Jahren geöffnet. Viele Filme laufen hier übrigens auch im Original. Etwa das aktuelle Porträt "Emily" der britischen Schriftstellerin Emily Brontë, Maria Schraders Film über den Weinstein-Skandal "She Said" und ab Januar die irische Tragikomödie "The Banshees of Inisherin" von Martin McDonagh mit Brendan Gleeson und Colin Farrell über eine zerbrechende Freundschaft.

