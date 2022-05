Mehr als 50 Jahre Tatort: Die erste Folge kam aus Hamburg Stand: 01.05.2021 19:00 Uhr Am 29. November 2020 wurde der Tatort 50 Jahre alt. Von Anfang an hat Hamburg dabei eine wichtige Rolle gespielt. Im ersten Fall "Taxi nach Leipzig" ermittelte der Hamburger Kommissar Paul Trimmel.

von Danny Marques Marcalo

Wie kam es dazu und wie viel Hamburg steckt im ersten Tatort "Taxi nach Leipzig" aus dem Jahr 1970 von Peter Schulze-Rohr?

"Ihre Manieren lassen zu wünschen übrig. Gehen sie. Andernfalls ..." "Jajaja, andernfalls rufen sie den besten Anwalt an, den sie sich für ihr Geld leisten können. Sie Kotzbrocken." "Sie sagen Kotzbrocken zu mir?" "Tu ich." Dialog aus "Taxi nach Leipzig"

Hohe Einschaltquote für Tatort-Folge "Taxi nach Leipzig"

Höflich war er nicht, dieser Kommissar Trimmel aus Hamburg. Dickbäuchig, verschwitzt, immer Zigarre rauchend. Gespielt wird er von Walter Richter. Am 29. November 1970 ermittelt er zum ersten Mal in einem Tatort. Es wäre aber übertrieben zu sagen, dass es eine Hamburger Geschichte ist. Trimmel ermittelt nämlich in "Taxi nach Leipzig" vor allem in der DDR. 61 Prozent Einschaltquote bringt es damals. Der Tatort und Trimmel sind ein Riesenhit.

"Taxi nach Leipzig" ist eigentlich gar kein Tatort. Als die ARD das Format 1970 entwickelt, wird dringend ein erster Film gebraucht. Trimmels Fall ist da schon produziert. Also klebt man ihm kurzerhand das Tatort-Logo an. So einfach wird aus Fernsehfilm Fernsehgeschichte.

Kommissar Paul Trimmel ist ein Rauhbein

Trimmel ist die Erfindung des "Stern"-Gerichtsreporters Friedhelm Werremeier. Dieser Kommissar hat immer Korn und Cognac im Aktenschrank. Er wohnt in Hamm, spielt aber am liebsten Skat im Old Farmsen Inn. Ein Raubein, seine Mitarbeiter haben nichts zu sagen. Einer von ihnen wird von Edgar Hoppe gespielt, der später als Dietmar Steiner im "Großstadtrevier" in einer weiteren Kultserie mitspielt.

"Ich suche Herrn Landsberger." "Herr Landsberger ist nicht hier." "Ja, das ist ja ein Jammer. Jetzt habe ich ihn eine Ewigkeit nicht gesehen und nun sehe ich zufällig, dass er hier in Hamburg-Flottbek wohnt." Dialog aus "Taxi nach Leipzig"

Nach elf Fällen ist Schluss für Trimmel

Von Flottbek sieht man im ersten Fall aber praktisch nichts. Überhaupt sind Außenaufnahmen selten. Dafür sind viele von Trimmels Fällen realistisch. In "AE612 ohne Landeerlaubnis" droht ein Flugzeug in Finkenwerder, von einem Geiselnehmer unter Druck gesetzt, ins Wasser zu rutschen. 1967 wäre eine Passagiermaschine, ohne Geiselnehmer, tatsächlich um ein Haar vom Flugplatz in Finkenwerder ins Wasser gerutscht.

Trimmel ermittelt auch in einem Fußballskandal, der dem echten Bundesligaskandal um verschobene Spiele in den 70er-Jahren ähnlich ist, und in einer Mordserie auf dem Kiez. 1982 ist nach elf Fällen Schluss. Schauspieler Walter Richter ist zu alt, wie Friedhelm Werremeier sich in einer Dokumentation erinnert: "Er hat mir so nah gestanden, ich konnte mir nicht vorstellen, weiterzuschreiben." Den Weg für alle Hamburg-Kommissare des Tatorts überhaupt aber diese Figur bereitet: Hauptkommissar Trimmel.

