Filme 2024: Diese Highlights kommen im Herbst Stand: 18.10.2024 18:00 Uhr Bis Ende 2024 locken wie Filme "Gladiator 2" und "Mufasa - The Lion King" ins Kino. Auch von Nora Fingscheidt ("The Outrun"), Andreas Dresen ("In Liebe, deine Hilde") gibt es Neues. Oscar-Preisträger Edward Berger präsentiert den Thriller "Konklave".

von Walli Müller, Patricia Batlle

Die Tage werden immer kürzer und schon gibt es in den Supermarkt-Regalen wieder Weihnachtliches zu kaufen. Bis zum Jahresende locken noch einige Thriller, Dramen und Blockbuster ins Kino. In Andreas Dresens 28. Spielfilm, dem Berlinale-Drama "In Liebe, Eure Hilde", geht es um Hilde Coppi, die mit ihrem Ehemann Hans in den 1940er-Jahren einer NS-Widerstandsgruppe angehörte. Mit Liv Lisa Fries und dem Hamburger Johannes Hegemann ist der bewegende Historienfilm fantastisch besetzt - und läuft nun im Kino.

Ebenfalls noch im Oktober ist der Goldene-Löwen-Gewinner vom Filmfest Venedig zu sehen, der auch vor wenigen Tagen das Filmfest Hamburg abschloss: Pedro Almodóvars englischsprachiger Spielfilm "The Room next Door". Julianne Moore und Tilda Swinton spielen darin zwei Freundinnen, die sich nach langen Jahren ohne Kontakt in New York wiedertreffen - doch eine von ihnen ist sterbenskrank. Der Gewinner der Goldenen Palme dieses Jahres von US-Regisseur Sean Baker, die turbulente Tragikomödie "Anora" um die titelgebende Sexarbeiterin, kommt ebenfalls Ende Oktober ins Kino.

Nora Fingscheidt zeigt Romanverfilmung mit Saoirse Ronan

Nora Fingscheidt, die gefeierte norddeutsche Regisseurin von "Systemsprenger", erzählt mit Saoirse Ronan in der Hauptrolle ab November vom Kampf einer Frau gegen die Sucht. "The Outrun", der auf einem autobiographischen Roman basiert, spielt in der rauen Natur der schottischen Orkney-Inseln.

Blockbuster: "Konklave", "Gladiator 2" und "Mufasa - The Lion King"

Edward Bergers ("Im Westen nichts Neues")neuer Film "Konklave" wird in der Presse bereits hoch gelobt und erneut als Oscar-Kandidat gehandelt. Im Thriller des aus Wolfsburg stammenden Regisseurs, Produzenten und Drehbuchautors mit Ralph Fiennes, Stanley Tucci und einer zwar nur kurz zu sehenden, aber unvergesslichen Isabella Rossellini als Nonne geht es um sehr ungewöhnliche Ereignisse im Vatikan bei einer Papstwahl.

Der Film basiert auf einem Bestseller von Robert Harris, erneut hat Oscar-Preisträger Volker Bertelmann den treibenden Soundtrack komponiert. Und im Dezember zeigt Regisseur Barry Jenkins seine Fortsetzung vom "König der Löwen" in "Mufasa, The Lion King" mit Musik von Hans Zimmer, Lin Manuel Miranda, Pharrell Williams und Nicholas Britell.

Ab 14. November wechselt Regisseur Ridley Scott wieder zum Sandalenkino und präsentiert die Fortsetzung seines Blockbusters "Gladiator" im Kolosseum von Rom. "Gladiator 2" mit Pedro Pascal und Paul Mescal erzählt die Geschichte von Lucius (Paul Mescal), dem Sohn von Lucilla - der Frau, die Maximus liebte, nach dessen Tod. Zur Besetzung gehören außerdem Connie Nielsen, Denzel Washington und Barry Keoghan.

Ausblick auf das Kinojahr 2025

Direkt nach Weihnachten geht 2025 los mit einem Remake von Friedrich Wilhelm Murnaus "Nosferatu". Horror-Spezialist Robert Eggers hat sich seit Jahren mit dem Stummfilm-Original beschäftigt und in seinem Update Bill Skarsgård zum schaurigen Blutsauger Graf Orlok verunstaltet. Mit Spannung erwartet wird auch "Mickey 17": der erste Film von Oscar-Preisträger Bong Joon Ho seit seiner Gesellschaftssatire "Parasite". Der Sci-Fi-Film mit Robert Pattinson, Toni Colette und Mark Ruffalo um Klone auf einer Raumstation basiert auf dem 2022 erschienenen Roman "Mickey7" von Edward Ashton.

