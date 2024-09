Mediathektipps: "Seconds", "Jugend " und "Die geheime Macht des Geschmacks" Stand: 07.09.2024 06:00 Uhr Die finnische Serie "Seconds"widmet sich einem verheerenden Zugunglück, die arte-Doku der Macht des Geschmacks und die deutsche Sitcom-Serie "Jugend - es ist kompliziert" handelt von vier Freunden in ihren 30ern:

Anders, als es der Titel "Jugend - es ist kompliziert" suggeriert, sind die Freunde Cathrin, Tim, Sophie und Frank nicht mehr ganz jung und sollten eigentlich mit beiden Beinen im Leben stehen. Aber so richtig will das nicht klappen. Die Mittdreißiger wurschteln sich mit teilweise prekären Jobs durch und brauchen immer wieder kreative Lösungen für ihre finanziellen Probleme: Cathrin beispielsweise arbeitet in einer Kunstgalerie und muss sich von ihrem Chef - schön gemein gespielt von Fabian Hinrichs - ständig beleidigen lassen.

Die achtteilige Serie über vier Freunde auf der Suche nach etwas Glück, der großen Liebe und ein bisschen finanzieller Sicherheit ist eine lupenreine Sitcom, mit dem klassischen Sofa und einem Café als Treffpunkt. Alle Szenen spielen im Studio, auch das gehört zum Sitcom-Einmaleins. Für ein Jahr ist sie in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Faktenreiche Doku mit starken Bildern über die Macht des Geschmacks

Warum lieben wir ausgerechnet salzige Chips und Pommes und können Süßem kaum widerstehen? Die Wissenschaftsdoku "Die geheime Macht des Geschmacks" geht diesen Fragen nach. Vor allem Salz ist unverzichtbar für den Menschen. Das hängt mit der Herkunft allen Lebens auf der Erde zusammen: "Dieser salzige Ozean wurde zur Kinderstube des Lebens und bestimmte dessen künftiges Wesen", heißt es in der Doku. Die Evolution hat den Geschmack von lebenswichtigen Elementen mit einer Belohnung verknüpft, dem Genuss.

"Auf unserer Zunge befinden sich tausende Geschmacksknospen, die winzige Antennen in die Mundhöhle strecken. Auf ihnen sitzen Geschmacksrezeptoren, die auf süße, saure, herzhafte, bittere und salzige Stoffe reagieren." Zitat aus "Die geheime Macht des Geschmacks"

Unsere Vorlieben, unser Geschmack sind also nicht rein subjektiv und beliebig, sondern evolutionär bedingt und auf unser Überleben ausgerichtet. Die zweiteilige australisch-deutsche Doku "Die geheime Macht des Geschmacks" zeigt das faktenreich und in starken Bildern. Bis Ende November in der Arte-Mediathek.

Finnische Serie über verheerendes Zugunglück

In einer finnischen Kleinstadt kommt es zu einem verheerenden Zugunglück mit über 60 Toten. Bei der finnischen Bahn ist man sich keiner Schuld bewusst. Die Züge hätten gar nicht kollidieren dürfen, da sie eigentlich auf verschiedenen Gleisen unterwegs waren.

Die Ermittlungen beim schlimmsten Zugunglück des Landes übernimmt Marita Kaila. Und schnell stößt sie auf Zeugen, die Verstörendes berichten.

War es vielleicht gar kein Unglück, sondern hat jemand bewusst den Tod so vieler Menschen herbeigeführt? In sechs Folgen der Serie "Seconds - In den Trümmern der Katastrophe" versuchen Marita Kaila und ihr Team unter großem Druck die Ursache des Zugunglücks herauszufinden. Was die Angelegenheit allerdings erschwert: Marita verschweigt ein verhängnisvolles Geheimnis. Die finnische Serie kann in der ARD-Mediathek abgerufen werden.

