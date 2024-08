"Vorsicht Verführung!": Die Mediathektipps im August Stand: 14.08.2024 14:23 Uhr Neu in den Mediatheken von ARD, ZDF und Arte: Die dritte Staffel der Comedy-Serie "Doppelhaushälfte", ein besonderer Blick auf Menschen, die andere verführen können und eine Doku über das skrupellose Geschäft mit Obdachlosen als Strohmänner.

"Doppelhaushälfte": Gender-Pay-Gap und andere Turbulenzen

Es geht wieder wild zu unter den Dächern der Doppelhaushälfte am Rande von Berlin. Die Familien Knuppe und Sawadi-Kröger haben schon so einiges miteinander ausgehalten und legen auch in der dritten Staffel munter los. Denn Zoe sticht mit ihrem Schulprojekt zum Thema Gender-Pay-Gap in ein Wespennest.

Gender wat? - Gender-Pay-Gap. Das ist: Männer verdienen durchschnittlich mehr als Frauen. - Ick verdien aber mehr als der. Also eigentlich verdient er ja nüscht. - Komm Maus, ja nüscht ist n bisschen übertrieben, wa? -Na ja, n paar Gelegenheitsjobs und dann kriegt er n bisschen Taschenjeld von mir. Dialog aus "Doppelhaushälfte"

Auch Zoes Mutter wühlt das Thema auf, denn sie hat bei Zoes Interviews zufällig von einem Bonus in ihrer Firma erfahren, den sie aber gar nicht bekommt.

Ich fände es nur gerecht, wenn allen Führungsposten in unsrer Abteilung die gleichen Gehälter zugesprochen werden. - Right, hier steht’s ja, Q3-Bonus für Aron Klett. Obviously ein Fehler bei der Payroll. Ich hab den Bonus rausgenommen, jetzt verdient ihr alle gleich. Dialog aus "Doppelhaushälfte"

Peng. Damit hat Mari Sawadi nicht gerechnet und auch nicht, dass sie schneller, als sie denken kann, ihren Job verliert. Die dritte Staffel der turbulenten Comedy-Serie "Doppelhaushälfte" mit Minh-Kai Phan-Tri, Maryam Zaree und Milan Peschel ist ab jetzt in der ZDF Mediathek zu sehen. Wer die ersten beiden Staffeln verpasst hat, auch die bleiben noch für ein Jahr in der ZDF Mediathek.

"Vorsicht Verführung": Doku über die Gabe, andere zu verführen

Es gibt Menschen, die haben die Gabe, andere zu verführen. Das können sie nutzen - für ihre eigene Macht oder ihren Erfolg im Beruf oder in der Partnerschaft. Verführung ist das Thema einer Dokumentation auf Arte, die ganz unterschiedliche Perspektiven einnimmt und auch beleuchtet, warum sich Menschen verführen lassen.

Verführung ist eine besondere Arte der Beeinflussung. Wenn wir nicht lernen und üben, wie wir andere Menschen positiv beeinflussen können, dann legen wir die Macht in die Hände jener machthungrigen Menschen, die das schon tun und die Verführung als Werkzeug einsetzen. Zitat aus "Vorsicht Verführung"

Eine Meisterin der Verführung war beispielsweise die Schauspielerin Evita Peròn. Die Frau des argentinischen Präsidenten wurde zu einer Ikone des letzten Jahrhunderts, ein Musical feiert sie bis heute.

"Vorsicht Verführung: Evita und die Macht der Schönheit" - diese Dokumentation und eine weitere über Elvis Presley sind für drei Monate in der Arte Mediathek zu sehen.

"Das Strohmann-Kartell" - Wie Tote oder Süchtige Geschäfte führen

Legnica ist eine mittelgroße Stadt im Südwesten Polens, rund 100.000 Einwohner, bekannt für ihre Metall- und Textilindustrie. Legnica hat aber auch noch einen anderen, weniger positiven Bekanntheitsgrad.

Wirtschaftskriminalität in diesen Maßstäben ist gesellschaftszersetzend. - Es wird ein Strohmann eingesetzt und die eigentlichen Verantwortlichen bleiben im Hintergrund. Zitat aus "Das Strohmann-Kartell"

Etwa 80 Firmen werden von Legnica aus in Deutschland geführt, von Strohmännern, oft ahnungslose Obdachlose oder suchtkranke Menschen, die gar nicht wissen, dass sie eine oder sogar mehrere Firmen haben.

Dieses System wird allein aufgebaut, um Menschen auszubeuten, dem Fiskus zu schaden, dem Allgemeinwohl zu schaden. Zitat aus "Das Strohmann-Kartell"

Wer sorgt für die Strohmänner? Wie funktioniert das System und wer verdient daran? Die Reporter Adrian Bartocha und Jan Wiese führt ihre Recherche in heruntergekommene Häuser, zu Toten oder Vermissten, deren Identitäten aber für die mafiösen Geschäfte weiter genutzt werden. Die Dokumentation "Das Strohmann-Kartell - Dienstleister für die Mafia" ist für zwei Jahre in der ARD-Mediathek zu sehen.

