Serientrio in den Mediatheken: "Mum", "The Outlaws" und "Gags"

In der deftigen Sitcom "Mom" trotzt eine Witwe allen Widrigkeiten, die Serie "Outlwas" mit Christopher Walken geht in die zweite Runde und bei "Gags - Comedy Deluxe" treffen verschiedene TV-Ermittlerteams aufeinander.

Mit fast 60 Jahren wird Cathy Witwe. In der schweren Zeit, in der sie Unterstützung braucht, stellt sich ihre Familie als ebenso liebevoll wie schamlos heraus. Ihr Sohn kann nicht mal selber sein Hemd bügeln. Seine Freundin plappert wie ein Wasserfall und lässt ihren Gedanken ungefiltert freien Lauf, etwa wenn sie Cathy nach der Morgentoilette vor der Badezimmertür auflauert und ausgerechnet eine Karte zum Ehrentag aller Verliebten in die Hand drückt.

Wie ein Elefant im Porzellanladen benimmt sich auch Cathys Bruder. Der steckt Cathys einzigem Freund überflüssige Informationen zu. "Ihr Mann hat ihr Blumen geschenkt und ist mit ihr nach Sizilien geflogen, aber er hat auch ihre Fußpflegerin gefickt", erzählt er unverblümt.

Die britische Serie "Mum" ist eine deftige Sitcom, garniert mit einer kleinen Portion Romanze. Bis Februar kommenden Jahres in der Arte-Mediathek.

Die schräg-schrulligen "Outlaws" gehen in die zweite Runde

Sie sind eine coole Gang, die "Outlaws" um den Alt-Gangster Frank. Der erfahrene Haudegen, mit unnachahmlich entrückter Mimik dargestellt von Christopher Walken, hat schon viel erlebt und kann immer wieder aus seinem Problemlösungs-Repertoire schöpfen. Auch als ein großer Drogendealer aus London mit ihm eine alte Rechnung begleichen will und Frank einen jungen Kollegen beauftragt, alles Nötige in die Wege zu leiten.

Nach erfolgreichem Start der ersten Staffel ist die schrullig-schräge Serie "The Outlaws" nicht verschwunden, sondern geht jetzt in die zweite Staffel. Gewohnt amüsant in der Gang-Besetzung um Frank, den tollpatschigen Anwalt Greg und Lady Gabby, das allen nicht freiverkäuflichen Drogen zugetane It-Girl. Für alle alten und neuen Freunde der Serie"The Outlaws" ist Staffel 2 bis Ende September in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Humor de luxe um TV-Ermittlerteams

In der Regel kümmert sich ein bewährtes Team im "Tatort" am Sonntagabend um einen Fall. Was aber wäre, wenn plötzlich alle TV-Ermittlerteams von "Tatort" bis "Rosenheim-Cops" auf einmal erscheinen und sich zusammen für die Aufklärung eines Falles mit Leiche zuständig fühlten?

Die sechsteilige Comedy-Serie "Gags Deluxe" nimmt Fernsehserien und Bio-Lifestyle aufs Korn. Entwickelt wurde "Gags - Comedy Deluxe" von Jakob Leube und Freddy Radeke, die ihr Handwerk bei "extra 3" und "Wumms" gelernt haben. Neben dem regulären Cast gibt es Gastauftritte von Jan Josef Liefers bis hin zu Linda Zervakis. "Gags - Comedy Deluxe" ist bis auf weiteres in der ARD Mediathek abrufbar.

