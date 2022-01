Mediathek-Tipps für ARD, Arte und ZDF im Januar Stand: 20.01.2022 07:05 Uhr In den Mediatheken von ARD, ZDF und Arte sind viele Schätze zu finden. Diesmal stellen wir eine Dokumentation über Zwangsadoptionen in der DDR, eine herausragende Historienserie und eine Dystopie vor. Beitrag anhören 4 Min

von Katja Eßbach

Diese außergewöhnlichen Produktionen stehen im Januar in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken.

"Jahrmarkt der Eitelkeiten" in der Arte Mediathek

Mitte des 19. Jahrhunderts schrieb William Makepeace Thackeray seinen Roman "Jahrmarkt der Eitelkeit". 2018 entstand eine gleichnamige siebenteilige Serie, die die Geschichte gründlich entstaubt - und die bis Ende Januar in der Arte Mediathek steht. Für Becky Sharp, eine mittellose Waise, endet in Miss Pinkertons Institut für junge Damen die Schulzeit. Die Schulleiterin Pinkerton ist froh, die aufsässige und viel zu schlaue junge Frau loszuwerden: "Miss Sharp, Sie werden sich nach Hampshire begeben. Dort erwartet sie Ihre neue Anstellung als Gouvernante." Nichts läge Becky ferner, als die verwöhnten Kinder reicher Leute zu erziehen. Aber sie hat keine Wahl. Es sei denn, sie findet rasch einen reichen Ehemann.

Kurz sieht es tatsächlich so aus, als könne Becky den übergewichtigen und eitlen Bruder ihrer Schulfreundin Amelia zu einem Antrag überreden. Als dieser Plan scheitert, tritt sie widerwillig die Stelle in Hampshire an. Aber Becky gibt sich längst nicht geschlagen. Diese Serie ist ein riesiges Vergnügen. Die Ausstattung ist opulent, die Dialoge auf den Punkt, der Humor britisch.

Weitere Informationen "Jahrmarkt der Eitelkeiten" in der Arte Mediathek Die Serie "Jahrmarkt der Eitelkeiten" steht bis zum 29. Januar in der Arte Mediathek. extern

"Verlorene Kinder": Dokumentation über Zwangsadaptionen in der DDR

Wie viele Zwangsadoptionen es zu DDR-Zeiten tatsächlich gab, ist unklar. Die Dokumentation "Verlorene Kinder" geht diesem Thema nach und hat mit zwei Opfern gesprochen.

Sunny ist das Kind von verhafteten Republikflüchtlingen. Sie kommt ins Heim und wird in eine Adoptivfamilie gegeben. Dort wird sie von ihrem Adoptivvater sexuell missbraucht, immer wieder reißt sie von zu Hause aus.

Doch die Zwangsadaptionen geschahen nicht nur aus politisch motivierten Gründen - auch Fälle reiner Willkür waren keine Seltenheit. Viola verlor mit 19 Jahren durch Erpressung ihren Sohn. Dabei wurde sie vor eine grausame Wahl gestellt: Entweder sie unterzeichne, dass sie ihren Sohn zur Adoption freigebe oder sie könne ihre Tochter nicht aus der Krippe abholen. Viola war nicht politisch aktiv und es gab auch sonst keinen Grund dafür, dass sie erpresst wurde, ihr Kind aufzugeben.

Die Doku "Verlorene Kinder" lebt von den berührenden und sehr offenen Interviews der beiden Frauen und kommt ganz ohne Kommentar und Musik aus. Sie steht noch ein knappes Jahr in der ARD-Mediathek.

Weitere Informationen "Verlorene Kinder" in der ARD Mediathek Die Doku "Verlorene Kinder" steht bis zum 8. Dezember 2022 in der ARD Mediathek. extern

"Sløborn": Zweite Staffel in der ZDF-Mediathek

Die erste Staffel der deutsch-dänischen Serie "Sløborn" war gespenstisch, denn sie nahm die Corona-Pandemie vorweg. Dort hieß die Krankheit, die auf der fiktiven Insel Sløborn ausbrach, Taubengrippe und war extrem tödlich. Zu Beginn der zweiten Staffel ist die Insel nun fast menschenleer. Nur ein paar Leute haben sich gegen die Evakuierung gewehrt und verstecken sich. Aber dann fällt der Strom aus: In den Hotels, den gekühlten Vorratskammern, selbst in den Supermärkte - das wird jetzt alles vergammeln.

Die Sozialarbeiterin Freya zieht mit ihrer Gruppe Jugendlicher über die Insel, auf der Suche nach einem Unterschlupf. Die Nerven liegen blank. Auch die zweite Staffel von "Sløborn" ist wahnsinnig dicht erzählt und spannend. Und schauspielerisch mehr als überzeugend. Alle sechs Folgen stehen ein halbes Jahr in der ZDF-Mediathek.

Weitere Informationen "Sløborn" - Staffel 2 in der ZDF Mediathek Bis zum 21. Februar stehen allen Folgen der zweiten Staffel in der ZDF Mediathek. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 15.01.2022 | 09:55 Uhr