Filmfest Hamburg beginnt mit viel Prominenz Stand: 28.09.2023 06:00 Uhr ​​Das Filmfest Hamburg läuft bis zum 7. Oktober. 132 Filme werden in den sechs Hamburger Festivalkinos gezeigt. Sandra Hüller erhält den Douglas Sirk Preis im Rahmen der Deutschlandpremiere von "Anatomie eines Falls".

von Patricia Batlle

Für zehn Tage wird Hamburg zum Zentrum des Weltkinos. Das Festival wird mit dem jordanischen Film "Inshallah a Boy" von Amjad Al Rasheed eröffnet. Auf dem Programm stehen unter anderem auch vier Produktionen, die gerade in Venedig beim Filmfest ausgezeichnet wurden: "Poor Things", "Evil Does Not Exist", "Priscilla" und der Abschlussfilm "Paradise Is Burning". "Festivals haben weltweit eine Renaissance", sagte Filmfestchef Albert Wiederspiel, das liege nicht nur am Bedarf an "Eventkultur". Er kündigte viele internationale Gäste an, darunter Catherine Breillat, Wim Wenders, Bertrand Bonello, Alice Rohrwacher und Ken Loach. Auch Mads Mikkelsen wird in Hamburg erwartet. Der dänische Schauspieler, der als James Bond-Bösewicht in "Casino Royale" zum Weltstar wurde, stellt seinen neuen Film "King's Land" von Nikolaj Arcel vor, der soeben beim Filmfest Venedig Weltpremiere gefeiert hat und von der Moin Filmförderung gefördert wurde.

Der Startfilm "Inshallah a Boy" ist das Spielfilmdebüt des Jordaniers Amjad Al Rasheed. Darin kämpft eine Witwe aus Jordanien um die Grundlagen ihrer Existenz.

VORSCHAU: Trailer: "Poor Things" von Giorgos Lanthimos mit Emma Stone (1 Min)

Siegerfilme der Festivals Cannes und Venedig im Programm

Insgesamt werden 132 Filme aus 48 Ländern in elf verschiedenen Sektionen gezeigt. Mit dabei sind nicht nur die Gewinner aus Venedig, sondern auch vom FIlmfestival in Cannes. Etwa "Anatomie eines Falls" von Justine Triet aus Frankreich, der Siegerfilm in Cannes. Sandra Hüller spielt in dem Justizthriller um einen Todesfall die Hauptrolle als Witwe und Mutter. Sie erhält am Sonnabend, 30. September, den Douglas Sirk Preis des Filmfests Hamburg - als zweite deutsche Schauspielerin nach Nina Hoss.

In "Poor Things" von Yorgos Lanthimos, einer Art weiblicher Frankenstein-Geschichte, spielt Emma Stone die Hauptrolle. Die Produktion wurde beim Filmfest Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Beim Festival werden außerdem die neuen Filme von Sofia Coppola, Richard Linklater, Todd Haynes, Nuri Bilge Ceylan und Ken Loach gezeigt.

Weitere Informationen Sandra Hüller erhält Douglas Sirk Preis des Filmfests Hamburg Die 45-Jährige soll die Auszeichnung am 30. September in Hamburg erhalten - bei der Deutschlandpremiere des Cannes-Siegers "Anatomie eines Falls". mehr

Bjarne Mädel und Wim Wenders zeigen neue Filme

Bjarne Mädel präsentiert seinen neuen Sörensen-Krimi "Sörensen fängt Feuer" - eine von neun NDR (Ko-)Produktionen beim Filmfest Hamburg. Starregisseur Wim Wenders stellt gleich zwei neue Filme vor: Eine Künstlerbiografie über Anselm Kiefer sowie sein Drama "Perfect Days". Der Film geht für Japan ins Rennen um den Oscar für den besten internationalen Film.

AUDIO: Filmfest Hamburg: Was erwartet die Gäste? (3 Min) Filmfest Hamburg: Was erwartet die Gäste? (3 Min)

Sechs Festivalkinos - das Cinemaxx Dammtor, Metropolis, Abaton, Passage, Studio-Kino und Alabama zeigen in 213 Vorstellungen die Filme, von denen bereits 28 einen Verleih gefunden haben. Karten gibt es online beim Filmfest Hamburg und an den Kassen der Festivalkinos.

Filmfest Hamburg beginnt mit viel Prominenz Mit dabei sind unter anderem Sandra Hüller, Mads Mikkelsen und Wim Wenders. Insgesamt werden 132 Filme gezeigt. Hinweis: Neu in diesem Jahr: Für 120 Euro kann ein Festivalpass erworben werden - ausschließlich online. Weitere Informationen unter der Homepage des Filmfest Hamburg. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 28.09.2023 | 06:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm Filmfestival