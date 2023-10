Filmfest Hamburg: Produzentenpreis für "Sörensen fängt Feuer" Stand: 07.10.2023 07:48 Uhr Die NDR Produktion "Sörensen fängt Feuer" hat im Rahmen des Filmfestes in Hamburg den Produzentenpreis bekommen. Der Film steht vom 11. Oktober an in der ARD Mediathek.

In "Sörensen fängt Feuer", dem Nachfolger von "Sörensen hat Angst", kämpft Kommissar Sörensen (Bjarne Mädel) gegen die eigenen Dämonen - er hat die Medikamente gegen seine Angststörung abgesetzt. Da taucht in der kleinen friesischen Gemeinde Katenbüll eine junge, verstörte Frau (Lisa Clasvogt) auf: unterernährt, im Nachthemd und blind. Als Sörensen endlich ihre Adresse herausfindet, eröffnet sich ihm ein Geflecht aus Mord, religiösem Wahn und gut gehüteten Geheimnissen.

Jury: "Mutiger Genremix"

Den Preis erhalten die beiden Produzenten Jakob Claussen und Uli Putz in der Kategorie "Deutsche Fernsehproduktionen". "'Sörensen fängt Feuer' ist ein mutiger Genremix, der das Krimigenre mit komödiantischen Elementen verbindet. Der Film nimmt ein ernstes Thema wie Missbrauch mit einzigartigem Sprachwitz auf und mischt es mit düsteren Akzenten", begründete die Jury die Preisvergabe. "Fein ausgearbeitete Charaktere und eine subtil angedeutete Liebesgeschichte werden durch eine beeindruckende Bildsprache und ungewöhnliche Bildkomposition gestützt."

"Sultanas Traum" erhält Preis für internationale Koproduktion

In der Kategorie "Internationale Kino-Koproduktionen" geht der Preis an den Produzenten Fabian Driehorst für die spanische Koproduktion "Sultanas Traum". Die Jury habe sich mitreißen lassen von dem poetischen Traum und von der kunstvollen Umsetzung des Animationsfilms: "Regisseurin Isabel Herguera hält sich an filmische Regeln und sprengt sie zugleich. Ein besonderes Erlebnis. Mehr als ein Film."

"Ein schöner Ort" als deutsche Kinoproduktion ausgezeichnet

Den Preis in der Kategorie "Deutsche Kinoproduktionen" hat die Produzentin und Regisseurin Katharina Huber für ihren Film "Ein schöner Ort" gewonnen. Der Film verlange, "sich auf eine ganz eigene Realität einzulassen", so die Jury. "Mit einem sicheren Gespür für Besetzung, Bildsprache, Musik und Dialoge läuft der Countdown zum Start einer ominösen Rakete. Während die einen von der Kolonisierung neuer Galaxien fantasieren, fragen sich die anderen, was an Menschlichkeit bleibt, während zwischen ihnen die Gewalt zunimmt."

