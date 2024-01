Emmys 2024: Dramaserie "Succession" ist der große Gewinner Stand: 16.01.2024 08:03 Uhr Die Emmys gelten als die "Oscars" des Fernsehens und der Streamingdienste. In der Nacht auf Dienstag sind sie im Peacock Theater in Los Angeles verliehen worden. Großer Gewinner ist die Dramaserie "Succession".

von Katharina Wilhelm, ARD-Korrespondentin in Los Angeles

Glanz und Glamour in Los Angeles. Dass, was die Oscars für die Filmwelt sind, das sind die Emmys für die amerikanischen TV-Sender und Streamingdienste. Zum 75. Mal wurden die goldenen Statuen vergeben. Allerdings mit vier Monaten Verspätung. Die Verleihung war wegen des Streiks der Schauspielerinnen und Drehbuchautoren im vergangenen Jahr verschoben worden. Die Branche hatte ein schwieriges Jahr hinter sich. Bei den Emmys war jetzt Erleichterung zu spüren.

Favorit des Abends war Dramaserie "Succession"

Großer Star des Abends war die Serie "Succession". Sechs Emmys gab es - unter anderem für die beste Drama-Serie. Auch zwei der Hauptdarsteller wurden ausgezeichnet, Sarah Snook und Kieran Culkin. Viele Hauptdarsteller waren in der gleichen Kategorie nominiert, was zeigt, wie beliebt diese Serie bei den Kritikern und auch bei der TV-Akademie war.

in "Succession" wurde im Prinzip Shakespeare in die moderne Welt geholt. Es geht um einen alternden Medienmogul, der seine Nachfolge regeln muss. Er will alles unter seinen Kindern aufteilen. Es geht um Familienintrigen, aber es geht auch um die große Politik, die sich da einmischt. Denn dieser Medienmogul führt ein riesiges Imperium. Die Serie ist jetzt in die letzte Staffel gegangen und wurde auch dementsprechend noch einmal ausgezeichnet.

Weitere Gewinner des Abends

Die Serie "The Bear" über ein dysfunktionales Restaurant in Chicago gewann in der Kategorie beste Comedyserie. Hinzu kamen Auszeichnungen für den besten Hauptdarsteller, die besten Nebendarsteller, Drehbuch und Regie. Die Serie "Beef" über eine eskalierende Feindschaft nach einem Autounfall gewann die Kategorie für beste Miniserie. Die Stars Ali Wong und Steven Yeun wurden zudem als beste Hauptdarsteller ausgezeichnet.

Besondere Momente bei den Emmys

Es gab kleine Momente, die die Menschen zum Schmunzeln gebracht haben, zum Beispiel Gewinner Kieran Culkin. Er dankte seiner Frau und sagte: "Du hast mir versprochen, wenn ich gewinne, dann gibt es vielleicht noch mal Nachwuchs in der Familie." Ansonsten war es ein leichter Abend. Es wurden verschiedene TV-Sets nachgebaut, bei der 75. Emmy-Preisverleihung, die Branche hat sich vor allem selbst gefeiert. Es wurden zum Beispiel die Sets von den "Sopranos" oder "Isle of Lucy" nachgebaut.

Elton John mit Emmy ausgezeichnet

Nach der Auszeichnung mit einem Emmy in der Nacht zum Dienstag zählt Sänger Elton John zum elitären Kreis der Künstler und Künstlerinnen, die jeden Spitzenpreis der US-Unterhaltungsindustrie gewonnen haben - also auch einen Grammy, Oscar und Tony. Bei der Verleihung der Fernsehpreise in Los Angeles bekam der britische Sänger einen Emmy für die dreistündige Konzertdokumentation "Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium", die auf Disney+ gestreamt wurde. John sagte, er fühle sich "unglaublich geehrt", nun in der ganz besonderen Gruppe der EGOT-Gewinner aller vier Preise zu sein.

