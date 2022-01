Charly Hübners Abschied beim Polizeiruf 110 "Keiner von uns" Stand: 06.01.2022 19:32 Uhr Mit dem 24. Fall und nach zwölf Jahren ist Schluss für Kriminalhauptkommissar Charly Hübner in Rostock. Ein Blick zurück auf die Ära Charly Hübner beim Polizeiruf 110.

von Alexandra Friedrich

Als Kriminalhauptkommissar Alexander (Sascha) Bukow ermittelte Hübner seit dem Frühjahr 2010 in der Hansestadt. An seiner Seite Anneke Kim Sarnau als Kriminalhauptkommissarin Katrin König. Am Sonntag ermitteln beide in ihrem letzten gemeinsamen Fall aus Rostock in "Keiner von uns" im Ersten. König macht an der Warnow weiter, Bukow steigt aus.

Nach einer Verfolgungsjagd in der Nähe des Stadthafens laufen sich beide im wahrsten Sinne des Wortes erstmals über den Weg. Der Polizeiruf 110 aus Rostock mit dem Titel "Einer von uns" hatte in der ARD im April 2010 Premiere. Neben dem normalen Kriminalfall soll Katrin König allerdings auch gegen Alexander Bukow ermitteln.

"Es geht um Kriminalhauptkommissar Bukow. Ich habe von Berlin den Auftrag, ihn zu beobachten."

"Interne Ermittlungen? Gegen Sascha?"

"Ja, es ist irgendeine Geschichte in Berlin, viel weiß ich noch nicht."

"Da werden viele Sachen erzählt, die nicht wahr sind, Frau König."

Von Anfang an holt beide Hauptfiguren des Rostocker Polizeirufs auch immer wieder ihre jeweilige Vergangenheit ein. Und diese zwei Ebenen fand Charly Hübner von Anfang an sehr überzeugend - es war aber auch eine Herausforderung: "Damals, als wir anfingen 2009, das war noch vor dem gigantischen Serienboom. Der kam schon aus Amerika, war schon im Raum. Und das hat uns auch inspiriert. Es ist leichter für eine Serie etwas zu erzählen, die einmal pro Woche läuft, als bei uns. Wenn einer uns zum ersten Mal sieht und wir reden die ganze Zeit über irgendetwas, was vor vier Fällen passiert ist, der versteht kein Wort. Für den sind das fünf verlorene Filmminuten. Und dieses Gewebe muss immer gestrickt werden."

Und bei allen ungeklärten Fragen in der Vergangenheit von Sascha Bukow, aber auch von Katrin König, sollte dieser Polizeiruf zudem immer einer aus Rostock sein: "Meistens schaffen wir es, manchmal schaffen wir es nicht ganz, weil die Autoren oder die Regisseure sich nicht mit Rostock anfreunden können oder kein Verhältnis zu Rostock oder zu dieser norddeutschen Lebenskultur Mecklenburgs aufbauen können und dann eher einen Krimi aus Deutschland erzählen. Da sind wir selber nicht so glücklich drüber. Wir können viel mehr mit den Fällen anfangen, die es auch wirklich gab, wo die Studentin auch als Prostituierte gearbeitet hat zwischen den Welten. Oder der Film, der sich mit der Fußballszenerie befasst, diesen Kosmos irgendwie in einen Krimi reinzukriegen. Und so versuchen wir uns immer so nah wie es geht an Rostock zu orientieren, sind auch mit der Polizei immer mal wieder im Gespräch und versuchen da einen Fall zu finden, der sich in diese Struktur von 90 Minuten einweben lässt - das ist ja auch nicht immer machbar."

Hübners Ehefrau Lina Beckmann übernimmt

Der Rostocker Polizeiruf kam an - beim Publikum mit zumeist mehr als acht Millionen Fernsehzuschauern, und bei der Kritik. So wurde Charly Hübner als bester Darsteller 2013 mit dem Bayerischen Fernsehpreis und der Polizeiruf insgesamt um die Ermittler Bukow und König 2019 mit dem Roland-Filmpreis des Krimifestivals "Tatort Eifel" ausgezeichnet.

Wenn Sascha Bukow nun die Hansestadt als Ermittler verlässt, ist bereits seine Nachfolge geklärt: Auf Bukow folgt dessen Halbschwester Melly Böwe. Die Rolle der neuen Kommissarin hat Lina Beckmann übernommen, die Ehefrau von Charly Hübner: "Ich hatte direkt Lust", erzählt sie. "Aber natürlich hat man auch überlegt, wie das ist, in die Fußstapfen des Mannes zu treten. Und da er bei mir direkt am Küchentisch saß, kam ich nicht drum rum, mit ihm das Ganze zu bequatschen. Deswegen vermischte sich das etwas. Aber ich hatte direkt Lust, das schon."

Mit dem letzten Fall für Sascha Bukow schließt sich auch der Kreis zum ersten Fall, denn der serbische Bandenchef Zoran Subocek kommt nach Rostock:

"Subocek?"

"Du hast da was im Mundwinkel, Sascha. Es ist wirklich seltsam, Dich wiederzusehen."

"Fick Dich Zoran, von mir aus hättest Du im Knast verrecken können. Wieso bist Du überhaupt… elf Jahre nur?"

"Gute Führung, gute Anwälte."

"Du wanderst gleich wieder zurück für dieses scheiß Halunkentheater hier. Oder willst Du mich gleich umbringen?" Zitat aus der Folge 24

Wer wen eventuell umbringt, das wird erst am Sonntagabend in der ARD verraten. Fest steht aber, für Charly Hübner alias Alexander (Sascha) Bukow endet mit dem 24. Fall nach rund zwölf Jahren die Ermittlerlaufbahn beim Polizeiruf 110 in Rostock.

