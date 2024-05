Cannes 2024: Wer gewinnt die Goldene Palme des Festivals? Stand: 25.05.2024 17:42 Uhr Filme wie das Musical "Emilia Perez" von Jacques Audiard, die Satire "The Kinds of Kindness" von Yorgós Lánthimos und "The Seed of the Sacred Fig" von Mohammad Rasoulof habe große Chancen auf Preise des Filmfests Cannes. Diese enden jetzt mit einer Preisgala.

von Alexander Soyez, Patricia Batlle

Am gestrigen Freitag sind die letzten der insgesamt 19 Filme im Wettbewerb des Filmfests Cannes vor Fachpublikum und der Jury unter Vorsitz der US-Regisseurin Greta Gerwig gezeigt worden. Dazu gehörte das Drama "The Seed of the Sacred Fig" des aus dem Iran geflogenen Regisseurs Mohammad Rasoulof. Der Film ist von der Moin Filmförderung Hamburg gefördert worden. Bei der internationalen Filmkritik ist er sehr gut aufgenommen worden und wird im US-Branchenmagazin "Variety" in der Bestenliste an Platz eins der Punktewertung geführt.

AUDIO: Filmkritik: "The Seed of the Sacred Fig"von Mohammad Rasoulof (3 Min) Filmkritik: "The Seed of the Sacred Fig"von Mohammad Rasoulof (3 Min)

Preisgala des Filmfests Cannes jetzt mit rotem Teppich Live zu sehen

Wer nun die Goldene und die Silbernen Palmen des Festivals erhält, wird gleich bei der Preisgala der 77. Filmfestspiele Cannes bekannt gegeben.

Cannes: Meisterwerk-Musical "Emilia Perez" von Jacques Audiard

Zu den großen Favoriten für die Top-Preise des Wettbewerbs gehören das Musical-Drama "Emilia Perez" des Franzosen Jaques Audiard. Im Film mit Selena Gomez und Zoe Saldana geht es um einen mexikanischen Drogenboss, der aus seinem mörderischen Leben aussteigen und eine Geschlechtsangleichung machen möchte. Audiard hat Heimvorteil und gilt als zudem aussichtsreicher Anwärter auf die Auszeichnung für die beste Regie, weil er aus einer sehr unwahrscheinlichen Idee ein berauschendes, tiefgründiges Meisterwerk geschaffen hat.

Moral, Liebe, Leidenschaft, Wiedergutmachtung und dazu noch grandiose Musikeinlagen, die nie wie Fremdkörper wirken. Mit der transgeschlechtlichen Karla Sofía Gascón gibt es eine klare Kandidatin für die beste Leistung einer Schauspielerin. Ebenfalls gute Chancen hat die Hauptdarstellerin Cellesta dalla Porta als junge Parthenope im gleichnamigen Drama des Cannes-Veteranen Paolo Sorrentino. Als bester Schauspieler käme Sebastian Stan in Frage, der in Ali Abbasis "The Apprentice" den jungen Donald Trump spielt - auch wenn der Film als politischer Kommentar eher oberflächlich bleibt.

"Kinds of Kindness": Herrlich schräger Film mit Emma Stone

Gute Aussichten auf den Großen Preis der Jury für besondere Originalität hätte der Grieche Yórgos Lánthimos mit seinem herrlich schrägen "Kinds of Kindness". Ebensogut könnte der Preis jedoch an Andrea Arnolds Drama "Birds" mit Franz Rogowski in einer Nebenrolle gehen - oder an Coralie Fargeats Selbstverbesserungshorrortrip "The Substance" mit einer herausragenden Demi Moore. Sie wird hier zum Schönheitsjunkie und zerstört sich selbst dabei für die Chance, wieder jung und begehrt zu sein.

Ob Francis Ford Coppola für den Sci-Fi-Film "Megalopolis", den er nach 40 Jahren Anlauf endlich verwirklichen konnte, einen Preis verdient, bleibt abzuwarten. Vielleicht erhält er einen Preis für sein Herzensprojekt - einfach weil Coppola einfach Coppola ist.

VORSCHAU: "Megalopolis" - Trailer zum Film von Francis Ford Coppola (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Nachmittag | 25.05.2024 | 06:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Filmfestival