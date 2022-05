Hamburger Hoffnung "Triangle of Sadness" holt Goldene Palme Stand: 28.05.2022 23:39 Uhr Bei der Gala der Filmfestspiele Cannes hat Ruben Östlund am Sonnabend die Goldene Palme für seine Sozialsatire "Triangle of Sadness" erhalten. Die Idee zum Film, der von der Moin Filmförderung gefördert wurde, stammt aus Hamburg.

von Patricia Batlle

Was für ein Triumph für den Schweden Ruben Östlund! 2017 holte er die Goldene Palme mit seiner Sozialsatire "The Square" in Cannes. Fünf Jahre später nimmt er erneut am Wettbewerb der 75. Filmfestspiele von Cannes teil und konkurriert gegen 20 weitere Beiträge. Bis zum Schluss taucht der Name des Autorenfilmers Östlund nicht auf. Doch dann erscheint der mexikanische Regisseur Alfonso Cuarón auf der Bühne, um gemeinsam mit dem Jurypräsidenten des Wettbewerbs Vincent Lindon den Sieger der 75. Goldenen Palme zu verkünden.

Ruben Östlund holt zweite Goldene Palme in Folge

Tatsächlich holt Ruben Östlund voller Freude die Goldene Palme ab und bringt den kompletten großen Kinosaal Lumiére an der Croisette zum Brodeln. Er habe ein Film gemacht, der Fragen stelle, der zum Nachdenken bringen solle, sagte er breit lächelnd bei der Preisverleihung. Auf die Idee zum Film habe ihn seine aus Hamburg stammende Frau Sina Östlund gebracht, erzählte Ruben Östlund kurz vor Beginn des Festivals im Gespräch mit NDR Kultur.

In seiner Sozialsatire mit Iris Berben und Woody Harrelson geht es um zwei Models, die eine Luxus-Kreuzfahrt mit Milliardären in der Südsee machen. Die Reise endet in einem absurden Desaster, als das Schiff sinkt und einige Überlebende sich auf eine verlassene Insel retten können. Die Weltpremiere hatte bereits für viel Lachen beim Publikum gesorgt, die vielen absurden Situationen im Film mit Katastrophen-Charakter und sorgten für komische Momente.

Es sei ein Film mit "vielen wunderbaren Ideen", sagte Helge Albers, Moin-Geschäftsführer der Filmförderung über die Produktion im Gespräch mit NDR Kultur. Bemerkenswert sei etwa der Zitate-Battle und die Idee, sich als Mann für Salzstangen zu prostituieren. "Das Verdrehen von Rollen, diese Überzeichnung ist extrem zeitgeistig, lustig, intelligent und groß gedacht. Das ist ein toller Film."

Palme für Schauspielerin Zar Amir Ebrahimi aus "Holy Spider" - in Hamburg gefördert

Auch eine weitere von der Moin Filmförderung geförderte Produktion wird bei der Gala ausgezeichnet: Die Iranerin Zar Amir Ebrahimi erhält die Palme für die beste weibliche Hauptrolle im Thriller "Holy Spider" von Ali Abbasi. Sie spielt eine Journalistin, die in den Schattenseiten der iranischen Stadt Mashhad recherchiert, um den Serienmorden an Prostituierten durch den so genannten "Spinnenmörder" auf den Grund zu gehen.

Als bester Hauptdarsteller erhält der Südkoreaner Song Kang-ho die Palme für seine Rolle in "Broker" des Japaners Hirokazu Kore-Eda. Vor drei Jahren spielte er die Hauptrolle im damaligen Palmen-Sieger "Parasite".

Regie-Palme für Südkoreaner Park Chan-wook

Der Südkoreaner Park Chan-wook wird in Cannes als bester Regisseur für "Decision to leave" ausgezeichnet, den Großen Preis der Jury teilen sich die französische Regisseurin Claire Denis für "Stars at Noon" und der Belgier Lukas Dhont für "Close". Alle weiteren Preise führt das Filmfest Cannes auf seiner Website auf. "Triangle of Sadness" startet im Oktober beim Alamode Verleih im deutschen Kino.

