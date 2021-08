Mörder Kai Korthals wieder im Borowski-Tatort Stand: 04.08.2021 12:01 Uhr Es ist der dritte Teil einer Erfolgsgeschichte: In Kiel spielt Klaus Borowski wieder Katz und Maus mit Kai Korthals - einem altbekannten Mörder. Der Tatort "Borowski und der gute Mensch" wird am 3. Oktober ab 20.15 Uhr in Das Erste gezeigt.

Lars Eidinger verkörpert in "Borowski und der gute Mensch" erneut den Bösewicht Kai Korthals, einen der wohl unheimlichsten Mörder der Tatort-Geschichte. Kai Korthals ist in lebenslanger Haft in einer forensischen Psychiatrie untergebracht. Als eines Abends während einer Theateraufführung der Insassen ein Tumult ausbricht, rettet Kai die Gefängnispsychologin (Dagmar Leesch) vor einer Vergewaltigung und tötet dabei zwei der Angreifer. Unerkannt gelingt ihm danach die Flucht. Sein Verschwinden ruft Borowski und Mila Sahin auf den Plan. Korthals hat in der Klinik zahlreiche Briefe von Verehrerinnen bekommen, so auch von der Telefonseelsorgerin Teresa (Sabine Timoteo). Sahin und Borowski vermuten, dass die Frauen in höchster Gefahr sind. Es beginnt eine gefährliche Jagd, an der sich Borowski zunächst nicht beteiligen will. Er hat nicht vergessen, was Korthals ihm und seiner Verlobten Frieda Jung in der Vergangenheit angetan hat.

lker Çatak führt erstmals Regie bei einem Tatort

Ilker Çatak hat zum ersten Mal in einem Tatort als Regisseur das Sagen, bisher hat er Kinofilme inszeniert. Für das Drama"Es gilt das gesprochene Wort" bekam er den Deutschen Filmpreis. Nun also Fernsehen - und dann gleich Tatort: "Das ist in erster Linie eine Bürde", sagt Çatak etwas nachdenklich. "Man hat natürlich eine sehr hohe Messlatte, an der man sich misst. Und deswegen ist es schon ein Anspruch, den man erfüllen muss." Axel Milberg alias Borowski findet es spannend, mit neuen Regisseuren zusammenzuarbeiten. "Es ist interessant, wie der sich dieser Sache annimmt, mehr psychologisch oder auf die Effekte oder Bildsprache bezogen." Abwechslung sei reizvoll, so Milberg.

Borowski und die Nähe zum Bösen

Neue Wege begehen - das hat sich Çatak vorgenommen. "Wir haben probiert, daraus eine Liebesgeschichte zu machen." Die Nähe des Ermittlers zum Bösen soll rüberkommen, die Psychologie spielt also im neuen Teil eine große Rolle.

Der Film entstand im Auftrag von ARD Degeto und NDR. Nach der Ausstrahlung wird "Tatort: Borowski und der gute Mensch" in der ARD Mediathek zu sehen sein. Die beiden Vorgänger "Tatort: Borowski und der stille Gast" und "Tatort: Borowski und die Rückkehr des stillen Gastes" laufen am 21. beziehungsweise am 28. September im NDR Fernsehen und sind anschließend online verfügbar.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | 03.10.2021 | 20:15 Uhr