Andreas Dresen mit NDR Koproduktion im Berlinale-Wettbewerb Stand: 19.01.2022 12:23 Uhr Die NDR Kino-Koproduktion "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" läuft im Wettbewerb der Internationalen Filmfestpiele Berlin und konkurriert mit 17 Produktionen um den Goldenen Bären.

"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ ist die siebte gemeinsame Arbeit des Regisseurs Andreas Dresen mit Drehbuchautorin Laila Stieler und ihre vierte zusammen mit NDR Fiction-Chef Christian Granderath, der das Projekt initiiert hatte.

"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" - Inhalt des Filmes von Andreas Dresen

Der Kampf um die Freilassung ihres Sohnes Murat aus dem Gefangenenlager Guantánamo katapultiert die türkische Hausfrau Rabiye Kurnaz aus ihrem Reihenhaus in Bremen-Hemelingen direkt in die Weltpolitik und schließlich vor den Supreme Court in Washington DC. An ihrer Seite steht dabei der Menschenrechtsanwalt Bernhard Docke, mit dem sie gemeinsam gegen vermeintlich übermächtige Gegner streitet. Temperamentvoll und mit großem Herz erzählen Andreas Dresen und Laila Stieler vom nahezu aussichtslosen Kampf eines ungleichen Paares gegen Willkür und Unrecht.

Film basiert auf Geschichte der Familie Kurnaz aus Bremen

Die Koproduktion von NDR, rbb, BR, Radio Bremen und ARTE sowie ARTE France Cinéma basiert auf der abenteuerlichen Geschichte der Bremer Familie Kurnaz, die zum Opfer deutscher und US-amerikanischer Politik nach dem Anschlag auf das Word Trade Center 2001 wurde. Andreas Dresen und Laila Stieler, beide zuletzt für den Film "Gundermann" preisgekrönt, erzählen in "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" nach einer wahren Geschichte den Kampf einer Mutter um ihren von der US-Army gefolterten und nach Guantánamo verschleppten Sohn.

Die Hauptrollen spielen die Kölner Comedienne, Schauspielerin und Moderatorin Meltem Kaptan ("Ladies Night") spielt Rabiye Kurnaz, Alexander Scheer als Menschenrechtsanwalt Bernhard Docke. Wie Andreas Dresen und Laila Stieler erhielt auch er den Deutschen Filmpreis 2019 für "Gundermann" - in seinem Fall für die Darstellung der Titelfigur.

Charly Hübner, Nazim Krik und Abdullah Emre Öztürk im Emsemble

Murat Kurnaz wird dargestellt von Abdullah Emre Öztürk. In weiteren Rollen sind etwa Charly Hübner, Nazim Kirik, Sevda Polat, Abdullah Emre Oztürk, Jeanette Spassova, Abak Safaei-Rad und Alexander Hörbe zu sehen. Kameramann ist Andreas Höfer ("Gundermann").

Gedreht wurde hauptsächlich in Bremen, im niedersächsischen Delmenhorst sowie in Nordrhein-Westfalen.

Nach Kinostart im Ersten und in der ARD Mediathek

Das Erste und die ARD Mediathek werden "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" im Anschluss an die Kinoauswertung zeigen. Der Film ist eine deutsch-französische Koproduktion der Kölner Pandora Film Produktion mit Iskremas, der französischen Cinema Defacto und der ARD.

Die Redaktion beim Federführer NDR hat Christian Granderath, dazu kommen Cooky Ziesche (rbb), Carlos Gerstenhauer (BR), Annette Strelow (Radio Bremen), Andreas Schreitmüller (ARTE) sowie Olivier Père und Rémy Burah (ARTE France Cinéma).

Gefördert wurde die Produktion mit Mitteln von Film- und Medienstiftung NRW, Deutscher Filmförderfonds, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Filmförderungsanstalt, Medienboard, Nordmedia und CNC (Frankreich). Pandora Film Verleih (Björn Hoffmann) bringt den Film in die deutschen Kinos.

