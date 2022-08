Armin Mueller-Stahl: Stippvisite beim Lieblingsfilm in Hamburg Stand: 04.08.2022 16:57 Uhr Armin Mueller-Stahl war zu Gast im Hamburger Metropolis Kino, um seinen Lieblingsfilm "Utz" vorzustellen. Auch im hohen Alter ist er noch fit und faszinierend.

von Danny Marques

Als er aus dem Taxi steigt, warten schon die Fotografen und die Autogrammjäger. Arin Mueller-Stahl lässt sogar Selfies mit sich machen. "Den alten Mann können Sie ja dann rausmachen", sagt er selbstironisch über sich, nachdem ein Fan ein Foto mit ihm machen darf. Beiges Leinenjackett, blaue Kappe, ganz locker, ganz leger gibt sich der Weltstar. 91 Jahre ist er mittlerweile alt.

Er schaut sich den Film mit dem Publikum an und geht danach auf die Bühne: "Ich habe die Zeit gar nicht gespürt. Sean Connery, Max von Sydow, Michael Degen, ich habe sie alle überlebt. Die haben mit 90 den Abgang gemacht. Aber ich bin noch da und will erstmal nur im Film sterben."

Armin Mueller-Stahl: Zusammenarbeit mit Tom Hanks und Michael Douglas

Armin Mueller-Stahl wirkt erstaunlich fit für sein Alter. Körperlich noch sehr rüstig und sehr scharf- und feinsinnig beim Erzählen. In "Utz", für den er einst den Silbernen Bären der Berlinale und die Goldene Kamera bekam, durfte er mit Paul Scofield zusammenspielen. Eine Shakespeare-Legende, die ihm sagt, er solle doch auch mal den König Lear spielen: "Ich schaute ihn an und es ratterte in mir. Schließlich war er doch der beste Lear. Ich sagte dann: Why? Er schaute er mich noch viel länger an und dachte wahrscheinlich: Stimmt, ich bin ja viel besser als der. Und dann sagte er: You’re Right."

Die Karriere von Armin Mueller-Stahl gibt es so kein zweites Mal. Erst geliebt in der DDR, entfremdet er sich vom System. Darf 1980 in die BRD und wird auch hier zum Star. Und dann ruft irgendwann auch noch Hollywood an: "Der Grad zwischen Mut und Dummheit ist fließend. Wie kann man nur glauben mit 58 Jahren, ohne Englisch zu sprechen, nach Amerika gehen zu können und da Karriere zu machen." Er hat sie gemacht - und was für eine. Jack Lemmon, Tom Hanks, Michael Douglas, er hat mit allen gearbeitet. Der Abend im Metropolis macht deutlich: Zu Kopf gestiegen ist ihm das alles nicht.

Armin Mueller-Stahl fasziniert auch im hohen Alter

Filme dreht er leider keine mehr, er wolle den alten Mann da nicht mehr auf der Leinwand sehen. Seine Zeit verbringt er hauptsächlich mit der Malerei und das sehr erfolgreich, mit internationalen Ausstellungen. Schauspielerei und Malen haben etwas gemeinsam, sagt er: "Ich beobachte ja Menschen, ich gucke zu. Und stelle fest, dass man durch die Straßen geht. Manchmal genügt ein Seitenblick auf eine Figur und man weiß, ob sie sympathisch ist oder nicht."

Das Metropolis ist an diesem Abend fast ausverkauft. Kaum einer verlässt nach dem Film den Saal, trotz Hitze und FFP2-Masken. Armin Mueller-Stahl ist auch im hohen Alter noch zu faszinierend.

