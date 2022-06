"Alles kommt zurück": Tatort mit Udo Lindenberg in ARD Mediathek

Stand: 25.06.2022 23:42 Uhr

Udo Lindenberg tritt im Tatort mit Maria Furtwängler auf - im Fall "Alles kommt zurück". Die in Hamburg gedrehte Folge wurde in Das Erste wiederholt und steht bis Dezember 2022 in der ARD Mediathek.