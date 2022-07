Alien, Enterprise, E.T.: Außerirdische in Film, Musik und Literatur Stand: 06.07.2022 14:38 Uhr Außerirdische, hier auf der Erde, das ist etwas, das Menschen schon lange fasziniert. Von "Alien", "ALF" und "Star Trek" bis "E.T.", "Akte X" und "Men in Black" erzählen unzählige Filme, Bücher und auch Songs davon. Beitrag anhören 3 Min

von Danny Marques Marcalo

Sie sind unter uns. Außerirdische. Zumindest glauben das eine ganze Reihe von Menschen. Und das liegt auch am Zwischenfall in Roswell im US-Bundesstaat New Mexico. Am 8. Juli 1947, also vor 75 Jahren, soll dort ein UFO abgestürzt sein. Offiziell soll es ein Wetterballon sein, aber die Legende vom UFO verschwand nie mehr.

ALF zieht weltweit Millionen vor die Bildschirme

Willie … was ist denn das?

Das ist ein ALF.

Ein was?

A - L - F. Das bedeutet Außerirdische Lebensform.

Als Gordon Shumway, besser bekannt als ALF, bei der spießigen Familie Tanner einzieht und vier Jahre lang versucht die Hauskatze verspeisen, schalten weltweit Millionen Menschen ein. Sein Heimatplanet Melmac ist explodiert und er ist gekommen und sympathisches Chaos zu bringen.

Besuch auf dem Mond schon im 2. Jahrhundert

ALF ist beileibe nicht der erste Alien, der junge Fans - und sicher ebenso viele Erwachsene, begeistert. Schon im 2. Jahrhundert beschreibt der Satiriker Lukian von Samasota den Besuch auf dem Mond - der da schon bewohnt sein soll. 1897 gelingt H.G.Wells mit "Krieg der Welten" einer der größten Erfolge der Literaturgeschichte. Bis heute, 125 Jahre später, sind jedes Jahr Neuausgaben erschienen.

Massenpanik nach "Krieg der Welten"-Hörspiel in den 30ern

"Ladies and Gentlemen, we interrupt our programme to bring you a special bulletin …" - 1938 macht Orson Welles aus dem "Krieg der Welten" eine Hörspielfassung. Bis heute legendär für eine Massenpanik, die ebenso wie viele Alien-Sichtungen übertrieben und teilweise erfunden ist. Nur wenige Monate zuvor war Superman in der Reihe "Action Comics" von Krypton auf die Erde rübergesiedelt. Viele Menschen sind damals also bereits vertraut mit außerirdischen Besuchern.

Die 60er: Mit Star Trek kommen die Vulkanier und viele andere

Ab 1966 bevölkern Vulkanier und Klingonen die Fernsehbildschirme. Über die Jahre kommen dann noch Borg, Ferengi oder Cardassianer hinzu. "Star Trek" mit dem Flaggschiff Enterprise ist bis heute eine Marke im Fernsehen, im Kino, in Büchern und so viel mehr. Auf Messen verkleiden sich viele Fans als Spock, Worf oder Odo.

Bowie als Ziggy Stardust mischt in den Charts mit

Nicht von dieser Welt, ist für viele Fans die Musik von David Bowie. Und 1972 ist sie tatsächlich irgendwie nicht von dieser Welt. 18 Monate lang und auf zwei Alben tritt Bowie als Ziggy Stardust auf, als Außerirdischer, der den Menschen Hoffnung bringen will. Mit roten Haare, weißer Haut und "Astralsphären" im Gesicht. Bis heute ein beliebtes Kostüm beim Fasching.

"Alien", "E.T." und "Men in Black" - Die Außerirdischen erobern die Leinwand

Auch im Kino sind Außerirdische mindestens so oft dabei wie Vampire oder tödliche Roboter. In "Per Anhalter durch die Galaxis", nach den Romanen von Douglas Adams, muss ein Durchschnittstyp plötzlich wilde Abenteuer erleben: "Bewohner der Erde, bitte herhören. Bedauerlicherweise muss ich ihnen mitteilen, dass aufgrund des Baus des neuen Weltraumexpresswegs ihr Planet gesprengt werden muss."

AUDIO: 22. September 1986: Erste Folge von "Alf" wird ausgestrahlt (14 Min) 22. September 1986: Erste Folge von "Alf" wird ausgestrahlt (14 Min)

"E.T. nachhause telefonieren" wird zum geflügelten Wort. E.T. mag gewöhnungsbedürftig aussehen, wohl kaum ein Alien war aber so beliebt wie er. Der Alien in "Alien", der am liebsten Sigourney Weaver jagt, wird da schon eher gefürchtet. Das "unheimliche Wesen aus einer anderen Welt" - entworfen vom Schweizer Künstler HR Giger für Ridley Scotts Kultfilm "Alien" (1979) gehört bis heute zu den Furcht einflößendsten Monstern der Filmgeschichte.

AUDIO: Premiere des Kinofilms "E.T." (15 Min) Premiere des Kinofilms "E.T." (15 Min)

Die 90er mit "Independence Day" und "Akte X"

Und in "Independence Day" werden die außerirdischen Eroberer direkt wieder verjagt. Es ist Will Smith, der die Aliens in Roland Emmerichs Klassiker begrüßt. Das sind die Neunziger, das vielleicht ergiebigste Jahrzehnt für Geschichten über Besucher von anderen Welten.

Was auch an der Akte X liegt. Mulder und Scully ermitteln im Unerklärlichen und nicht selten liegt die Erklärung im All. Im Radio läuft damals die Kelly Family mit "Fell in Love with an Alien". Sie haben sich in Außerirdische verliebt.

Die Faszination bleibt

Auch Will Smith hat nochmal mit Aliens zu tun: "Schauen sie bitte hier mal rein - *blitz*". Wer in "Men in Black" so geblitzt wird, vergisst, dass er möglicherweise Außerirdische gesehen haben könnte. Dass es also keine Aliens gibt, kann man gar nicht so sicher sagen. Denn vielleicht wurden wir alle ja auch "geblitzdingst".