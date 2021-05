DEFA - International mit Frankreich und "Schweden" Stand: 10.05.2021 14:24 Uhr Die DEFA wurde am 17. Mai 1946 gegründet. Ein Blick zurück auf Persönlichkeiten, Produktionen der rund 730 Spielfilme und Politik im ostdeutschen Film. Teil 5: International mit Frankreich und "Schweden"

von Axel Seitz

Simone Signoret, Jean Gabin, Yves Montand und Gérard Philipe - vier der ganz großen französischen Schauspieler des 20. Jahrhunderts. In den 50er-Jahren waren sie alle zu Gast in Potsdam-Babelsberg, denn die ostdeutsche DEFA (sie wurde vor 75 Jahren am 17. Mai 1946 gegründet) versuchte gemeinsam mit französischen Partnern international Fuß zu fassen. Warum es bei einem Intermezzo blieb und warum eine Kooperation mit Schweden gar keine mit den Skandinaviern war - diese DEFA-Episoden beleuchtet Axel Seitz.

Montand und Signoret drehen "Die Hexen von Salem" auf dem Darß

Simone Signoret und Yves Montand als Ehepaar Proctor in “Die Hexen von Salem“ nach Arthur Millers Schauspiel. "Natürlich wurde gern mit den großen Stars geworben. Dass man eben nun auch eine Simone Signoret in einem DEFA-Film in einer Hauptrolle hatte, war natürlich eine Sensation" sagt Stefanie Eckert, sie leitet die DEFA-Stiftung, die sich um das Filmerbe kümmert.

Vier deutsch-französische Koproduktionen von 1956 bis 1960

1956 kamen die französischen Stars in die DDR und drehten unter anderem auf dem Darß an der Ostsee. "Die Hexen von Salem" war eine von insgesamt vier deutsch-französischen Koproduktionen zwischen 1956 und 1960: "Die Zusammenarbeit", so Eckert, "die hätte deutlich konstruktiver werden können, wenn es denn politisch gewollt wäre. Allerdings hat sich die DEFA von Anfang an als doch eher kleiner Partner wahrnehmen müssen und auch so, dass sie nicht wirklich ernst genommen wurde, sondern eher so als Dienstleister betrachtet wurde. Und auch deshalb war die Zusammenarbeit nicht immer so produktiv, wie sie es sich gewünscht hätten."

So standen überwiegend französische Schauspieler vor der Kamera, ostdeutsche wurden nur in Nebenrollen besetzt. So auch bei "Die Abenteuer des Till Ulenspiegel" mit Gérard Philipe als Till:

Wer ist da? – Der Narr. – Hast Du gelauscht? – Ich habe den Schwalben gelauscht, ich hörte die Wölfe heulen und die Eulen rufen. Und die Schwalben sagten: Till, Till. Wo ist Till? Er ist überall. – Du kennst Till? – Ob ich ihn kenne? Ich bin ihm begegnet. – Und wie sieht er aus? – Fast wie der Narr. Filmzitat aus "Die Abenteuer des Till Ulenspiegel"

Drei Koproduktionen mit Schweden

Neben den Koproduktionen mit Frankreich, gab es zwischen 1954 und 1957 auch drei mit Schweden. Dabei waren diese gar keine mit den Nordeuropäern, erzählt Stefanie Eckert. "Dahinter versteckte sich Erich Mehl, ein großer westdeutscher Filmproduzent, der aufgrund der Tatsache, dass deutsch-deutsche Koproduktionen nicht zugelassen waren, eben den Weg über Schweden gewählt hat. Denn schwedisch-ostdeutsche Koproduktionen waren durchaus möglich. Daher sind mehrere Filme entstanden, die sozusagen eine schwedisch-ostdeutsche Koproduktion bilden, in Wahrheit aber deutsch-deutsche Koproduktionen waren." Zu diesen Filmen zählte 1957 "Spielbank-Affäre" unter anderem mit Rudolf Forster, Jan Hendriks sowie Willy A. Kleinau und Peter Pasetti.

Der Film in Farbe und die Handlung, das kam bei den Verantwortlichen in der DDR nicht so an wie erhofft und so erschien "Spielbank-Affäre" im Osten in schwarz- weiß. Regisseur Arthur Pohl zog neben dem Kameramann und anderen Beteiligten seinen Namen vom fertigen Film zurück. Weder in der DDR noch in der Bundesrepublik wurde die vollständige Fassung gezeigt. Wenige Tage nach der Premiere erklärte Arthur Pohl im Norddeutschen Rundfunk, er werde nie mehr in Babelsberg bei der DEFA arbeiten.

Links Filme in der ARD Mediathek zu 75 Jahren DEFA

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Kunstkaten | 16.05.2021 | 19:00 Uhr