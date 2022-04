Lichtinstallation "Breaking Waves" an der Elphi fällt aus Stand: 29.04.2022 18:35 Uhr Die Lichtshow "Breaking Waves" sollte ein Höhepunkt des Internationalen Musikfests in Hamburg werden. Nun wurden die Aufführungen in Abstimmung mit den Luftsicherheitsbehörden von Hamburg und Niedersachsen aus Sicherheitsgründen abgesagt. Beitrag anhören 4 Min

Bei der Generalprobe sowie bei der Premiere am Donnerstag sei die Kunstaktion durch fremde Hochgeschwindigkeits-Drohnen massiv gestört worden, hieß es. Dabei sei es zu mehreren Kollisionen und in der Folge zu Abstürzen zahlreicher Drohnen gekommen.

Anonyme Drohnenpiloten störten Lichtshow "Breaking Waves"

Nach Auskunft der Luftsicherheitsbehörden ist es in Deutschland bisher noch nie zu Störungen des Luftverkehrs in dieser Intensität und Aggressivität gekommen. Dies erfordere eine Neubewertung der Sicherheitslage. Da nicht auszuschließen sei, dass es auch am Freitag und in den Folgetagen wieder zu derartigen Straftaten durch anonyme Drohnenpiloten kommen könne, sei zum Schutze der Zuschauer und Mitarbeitenden eine Fortführung von "Breaking Waves" nicht verantwortbar, heißt es in einer Pressemeldung.

Die Verantwortlichen der Elbphilharmonie und die Künstler von DRIFT sind traurig und frustriert, dass sie die Wiederholungen der Lichtinstallation absagen müssen, die bereits bei der Premiere Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert habe.

