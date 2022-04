Gefahr durch Drohnen: Elbphilharmonie sagt "Breaking Waves" ab Stand: 30.04.2022 18:34 Uhr Die Lichtshow "Breaking Waves" eröffnete das Internationalen Musikfest Hamburg, am Freitag wurden alle Aufführungen aus Sicherheitsgründen abgesagt. Die Elbphilharmonie zeigt nun das Premierenvideo. Beitrag anhören 1 Min

Auf ihrem Social-Media Kanal auf Youtube hat die Elbphilharmonie Hamburg am Sonnabend nun das fast achtminütige Video der spektakulären Lichinstallation hochgeladen. Die Show "Breaking Waves" stammt vom niederländischen Duo Drift, bestehend aus Lonneke Gordijn und Ralph Nauta. Im Video ist zu sehen, wie am 28. April hunderte von beleuchteten Drohnen die Westspitze des Konzertgebäudes am Hafen umtanzen. Dabei ist der Zweite Satz des Klavierkonzertes von Thomas Adès zu hören.

Entscheidung für Absage in Abstimmung mit Luftsicherheitsbehörden

Die Entscheidung für die Absage der Folgeshows am Freitag war in Abstimmung mit den Luftsicherheitsbehörden von Hamburg und Niedersachsen gefallen. Die Sicherheitslage sei neu bewertet und die Lichtinstallation schließlich abgesagt worden. Bei der Generalprobe sowie bei der Premiere am Donnerstag sei die Kunstaktion durch fremde Hochgeschwindigkeits-Drohnen massiv gestört worden, hieß es. Dabei sei es zu mehreren Kollisionen und in der Folge zu Abstürzen zahlreicher Drohnen gekommen.

Kultursenator Carsten Brosda: "Angriff auf die Freiheit der Kunst"

Der Kultursenator der Hansestadt Hamburg, Carsten Brosda (SPD), zeigte sich bestürzt über die Drohnenangriffe auf das kinetische Kunstwerk: Durch gezielte Störungen der Kunstinstallation des Studios DRIFT würden nicht nur Tausende daran gehindert, die Lichtershow "Breaking Waves" zu erleben, so Brosda auf Twitter. "Dies ist offensichtlich auch ein Angriff auf die Freiheit der Kunst, den eine offene Gesellschaft nicht hinnehmen kann."

Anonyme Drohnenpiloten störten Lichtshow "Breaking Waves"

Nach Auskunft der Luftsicherheitsbehörden ist es in Deutschland bisher noch nie zu Störungen des Luftverkehrs in dieser Intensität und Aggressivität gekommen. Dies erfordere eine Neubewertung der Sicherheitslage.

Da nicht auszuschließen sei, dass es auch am Freitag und in den Folgetagen wieder zu derartigen Straftaten durch anonyme Drohnenpiloten kommen könne, sei zum Schutze der Zuschauer und Mitarbeitenden eine Fortführung von "Breaking Waves" nicht verantwortbar, heißt es in einer Pressemeldung.

Die Verantwortlichen der Elbphilharmonie und die Künstler von DRIFT sind traurig und frustriert, dass sie die Wiederholungen der Lichtinstallation absagen müssten, die bereits bei der Premiere Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert habe.

Konzertbetrieb läuft wie geplant weiter

Unabhängig davon findet der Konzertbetrieb im Rahmen des Internationalen Musikfestes Hamburg weiter statt. So hat Alan Gilbert am Freitagabend das NDR Elbphilharmonie Orchester bei der zweiten Aufführung von Joseph Haydns Oratorium "Die Schöpfung" dirigiert.

