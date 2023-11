Theater Vorpommern Stand: 12.10.2023 09:59 Uhr Das Theater Vorpommern ist ein Mehrspartentheater und umfasst die Bereiche Schauspiel, Musiktheater, Ballett, Kinder- und Jugendtheater sowie das Philharmonische Orchester Vorpommern.

Die drei ursprünglich eigenständigen Theater in Stralsund, Greifswald und Putbus arbeiten unter dem Namen Theater Vorpommern zusammen. Der Spielplan präsentiert ganzjährig ein anspruchsvolles und unterhaltsames Programm in den Sparten Musiktheater, Schauspiel und Ballett sowie im Konzertbereich.

Drei Theater in der Region

Alle drei Theater blicken auf eine lange Tradition zurück. Das Stralsunder Theater am Olof-Palme-Platz wurde 1916 eröffnet und das Theater in Greifswald ein Jahr zuvor. Seit 1994 arbeiten die Theater Greifswald und Stralsund unter dem Namen "Theater Vorpommern" zusammen. Im Jahr 2006 schloss sich das 1820 eröffnete Theater Putbus auf Rügen dieser Fusion an.

Das Philharmonische Orchester Vorpommern, das ebenfalls durch die Fusion der Orchester der Theater Greifswald und Stralsund 1994 entstand, prägt das Musikleben in Mecklenburg-Vorpommern. Als Orchester des Theaters Vorpommern umfasst sein Repertoire Oper, Operette und Musical. Als Konzertorchester bestreitet es in jeder Spielzeit zudem neun Philharmonische Konzerte sowie zahlreiche Sonderkonzerte.

Seit 2022 wird das Große Haus in Greifswald saniert, als Interimsspielstätte dient die Stadthalle sowie die Turnhalle Siemensallee.

Das Theater Vorpommern ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Theater Vorpommern Theater Greifswald

Friedrich-Loeffler-Str. 8

17489 Greifswald

Tel. (03834) 5722 0



Theater Stralsund

Olof-Palme-Platz 6

18439 Stralsund

Tel. (03831) 26460



Theater Putbus

Markt 13

18581 Putbus



Spielplan und weitere Informationen auf der Website des Theaters Vorpommern

Karte: Die Spielstätten des Theaters Vorpommern

Weitere Informationen Kulturpartnerschaften - Mit wem? Wo? Und warum? Mit mehr als 140 Kultureinrichtungen möchte NDR Kultur die Kultur im Norden sichtbar, hörbar, erlebbar zu machen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 10.07.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Theater Tanz