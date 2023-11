Volkstheater Rostock Stand: 12.10.2023 10:10 Uhr Das Volkstheater Rostock bietet mit Musiktheater, Schauspiel, Tanztheater und den Konzerten der Norddeutschen Philharmonie Rostock packende Kunsterlebnisse - nicht nur für Erwachsene!

Das Volkstheater Rostock ist leidenschaftlich, bewegend, politisch, phantastisch, überraschend, komisch und nachdenklich: Das Vier-Sparten-Haus bildet ein Rückgrat des Kulturlebens der Hanse- und Universitätsstadt.

Kultur für Groß und Klein

Mit Klassikeraufführungen im Großen Haus, guter Unterhaltung in der Kleinen Komödie Warnemünde und einem zeitgenössischen Programm im Ateliertheater bietet das Volkstheater einem breiten Publikum vielgestaltige Kunsterlebnisse: Futter für Seele, Kopf und Sinne - von Mai bis September dann auch beim Volkstheatersommer in der Halle 207 auf dem Gelände der alten Neptunwerft. Denn seit 2017 baut das Volkstheater in der warmen Jahreszeit eine Bühne in die ehemalige Schiffbauhalle und bietet im Ambiente historischer Industriearchitektur besondere Sommerhighlights. Mit Operette, Musical und Theater für Kinder erwacht die geschichtsträchtige Halle 207 für Einheimische wie Touristen zu neuem Leben.

Mit der Gründung des Rostocker Stadt- und Theaterorchesters wurde 1897 der Grundstein für die heutige Norddeutsche Philharmonie Rostock gelegt. Sie ist neben dem Musik- und Tanztheater auch mit einem umfassenden und vielgestaltigen Konzertangebot präsent. Neben zehn Philharmonischen Konzerten werden Classic-Light-Konzerte, Barocksaalklassik, Kammerkonzerte, Kinder- und Jugendkonzerte sowie Sonderkonzerte angeboten.

Das Volkstheater Rostock ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Volkstheater Rostock Patriotischer Weg 33

18057 Rostock

Tel. (0381) 381 4600



Spielplan und weitere Informationen auf der Website des Theaters

Karte: Die Spielorte des Volkstheaters Rostock

Weitere Informationen Kulturpartnerschaften - Mit wem? Wo? Und warum? Mit mehr als 140 Kultureinrichtungen möchte NDR Kultur die Kultur im Norden sichtbar, hörbar, erlebbar zu machen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 07.06.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Theater Tanz