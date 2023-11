Schauspiel Hannover Stand: 10.10.2023 09:10 Uhr Gemeinsam mit der Staatsoper Hannover bildet das Schauspiel Hannover das Staatstheater Hannover. Neben Uraufführungen und experimentellen Produktionen finden auch immer wieder Klassiker Eingang ins Repertoire.

Das Schauspiel Hannover setzt auf gesellschaftspolitisch relevante Themen und fahndet nach neuen Utopien. Neben Klassikern prägen eine Vielzahl an Uraufführungen den Spielplan. Gespielt wird im Schauspielhaus, Cumberland, im Ballhof Eins und Zwei, aber auch an Orten jenseits der Theaterbühne.

Uraufführungen, Experimente und Klassiker

Das Schauspiel Hannover bespielt insgesamt fünf Bühnen. Auf der Hauptbühne des Schauspiels Hannover werden seit 1992 große Premieren und Uraufführungen gefeiert. Dem Haus eng verbunden sind unter anderem die Regisseure Stephan Kimmig, Julia Wissert und Laura Linnenbaum. Hinzu kommen Regiehandschriften u. a. von Lilja Rupprecht, Friederike Heller, Kevin Rittberger und Anne Lenk.

Die in der Altstadt gelegene Spielstätte "Ballhof Eins" wird primär von der Jungen Sparte des Schauspiels genutzt. Auf der Bühne werden Klassiker in innovativer Form, neue Stücke junger Autoren und ungewöhnliche Produktionen gezeigt. "Im Ballhof Zwei" ist ebenfalls das Junge Schauspiel zu Hause. In Theaterjugendclubs stehen Jugendliche hier auch selbst auf der Bühne.

Die Cumberlandsche Galerie, ein unter Denkmalschutz stehende Backsteinbau, wird für kleinere Theaterproduktionen, Lesungen und Partys genutzt. Die jüngste Spielstätte des Schauspiel Hannover, die Cumberlandsche Bühne, befindet sich im Obergeschoss der Cumberlandschen Galerie und bietet bis zu 200 Zuschauern Platz.

Das Schauspiel Hannover ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Schauspiel Hannover Prinzenstraße 9

30159 Hannover



