Weihnachtsbäume in Niedersachsen: Angebot in diesem Jahr knapper

Weihnachtsbäume könnten in diesem Jahr teurer werden. Das teilte Branchenexperte Benedikt Schneebecke vom Unternehmen Ostseetanne aus Marlow in Mecklenburg-Vorpommern mit. Der Preis pro Baum werde voraussichtlich um zwei bis vier Euro steigen, so Schneebecke weiter. Sorgen, keinen Baum zu bekommen, müsse man sich aber nicht machen. Grund für die Baumknappheit seien unter anderem die Trockenjahre 2017 und 2018. Viele Bäume, die jetzt für den Verkauf bereit gewesen wären, seien damals eingegangen. Der Fachmann betonte: "Ein zwei Meter großer Baum wurde circa zwölf Jahre gepflegt und aufgezogen - kostet aber kaum mehr als ein Blumenstrauß." Derzeit würden die Erzeuger der Weihnachtsbäume ihre Preise mit Großabnehmern und Händlern verhandeln.

