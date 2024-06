"Seid nett aufeinander": Das abenteuerliche Leben der Beate Uhse Stand: 19.06.2024 06:00 Uhr Beate Uhse, die 2001 verstorbene Gründerin des gleichnamigen Erotikunternehmens, war eine starke Frau mit gehörigem Durchsetzungsvermögen. Doch wie wurde sie dazu? Dieser Frage geht der unterhaltsame und informative Roman von Charlotte von Feyerabend nach.

von Maren Ahring

Geboren wurde Beate - damals noch Köstlin - im Oktober 1919 auf einem Gut in Ostpreußen. "Meine Mutter war eine der drei ersten deutschen Ärztinnen und war damals auch schon emanzipiert", erzählte Beate Uhse im hohen Alter. "Mein Vater war ein unglaublich liberaler, freundlicher Mann. Und ich bin völlig 'gleichberechtigt', so nannte man das damals noch, nicht emanzipiert, großgezogen (worden)."

Eine behütete, unbekümmerte, freie Kindheit. Die Eltern unterstützen und fördern das Kind in jeglicher Hinsicht. Und schicken es auf die neuartige "Schule am Meer" auf Juist. Eine reformpädagogische Einrichtung, die auf "ganzheitliche" Bildung setzt: auf Musik, Natur, Handwerk und Diskussionen.

Es gab keine falschen Aussagen oder Meinungen, alles hatte seine Berechtigung, es musste allerdings gut begründet sein. (…) Hier lernte Beate Schnelligkeit und Logik. Und dass sie ernst genommen wurde. Leseprobe

Pilotin im Zweiten Weltkrieg und Flucht nach Schleswig-Holstein

1934 muss die Schule unter dem Druck der Nazis schließen. Charlotte von Feyerabend schildert diese Zeit als prägend für Beate. Sie hat gründlich recherchiert, deshalb ist ihr Text reich mit Fußnoten versehen. Das unterscheidet diese Roman-Biografie wesentlich von anderen.

Drei Jahre später beginnt Beate eine Ausbildung zur Pilotin. Sie beißt sich durch, wird Einfliegerin bei einem Flugzeugbauer und fliegt auch im Zweiten Weltkrieg, überführt Maschinen für die Luftwaffe. Im April 1945 flieht sie mit Hilfe eines Flugzeugs vor dem Einmarsch der Roten Armee und landet in Schleswig-Holstein, wird dort mit ihrem Sohn heimisch. Aus der Not der Nachkriegsjahre heraus, entwickelt sich Beate Uhse zur Aufklärerin - über die weibliche Fruchtbarkeit, mit ihrer "Schrift X":

Als sich in Braderup und den umgebenden Ortschaften rumsprach, dass Beate so eine Schrift vorbereitet hatte, konnte sie sich vor Anfragen kaum retten. Leseprobe

Neue Sicht auf die Lebensleistung von Beate Uhse

Der Rest ist Geschichte: Gegen alle Widerstände gründet Beate Uhse in Flensburg ein Versandunternehmen für Erotikartikel. 2.000 Anzeigen und 400 Gerichtsverfahren muss sie dabei durchstehen. Zweifel scheint sie nicht zu kennen. Ihr liegt das Wohl der Menschen am Herzen - und deren erfülltes Sexleben. Dass sie sich auch noch um ihre Kinder kümmert und mit einem untreuen Ehemann klarkommen muss, all das erzählt dieser Roman in schnörkelloser Sprache.

Charlotte von Feyerabend holt mit ihrem Buch Beate Uhse einmal mehr aus der "Schmuddelecke" heraus. Und das ist auch notwendig. Denn wer diese Roman-Biografie gelesen hat, wird mit anderen Augen auf Beate Uhse schauen und verstehen, was diese Frau wirklich geleistet hat.

Seid nett aufeinander von Charlotte von Feyerabend Seitenzahl: 400 Seiten Genre: Roman Verlag: Droemer Bestellnummer: 978-3-426-44751-2 Preis: 16,99 €

