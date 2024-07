Neue Bildbände: Viel Hintergrundwissen für Harry-Potter-Fans Stand: 27.07.2024 06:00 Uhr Vor 27 Jahren erschien der erste "Harry Potter"-Band in Großbritannien - und die Faszination bei Kindern und Erwachsenen ist auch heute noch ungebrochen. Drei neue Bildbände dürften die Fan-Herzen höher schlagen lassen.

von Katharina Mahrenholtz

"Die magische Welt von Harry Potter: Das offizielle Handbuch"

Es ist immer wieder faszinierend zu erleben, wie Kinder komplett in die Welt von Hogwarts & Co. versinken können. Viele werden zu Hardcore-Fans und wollen jedes, aber auch wirklich jedes Detail wissen. Dieses wunderschön gestaltete Buch ist da schon mal eine ordentliche Grundlage: Es bietet einen Überblick über die wichtigsten Charaktere, Orte, Zaubersprüche, magischen Gegenstände und Tierwesen. Jede Seite lässt das Fan-Herz höher schlagen. Es geht direkt am Anfang los mit der Zaubererchronik als Zeitstrahl - von 382 vor Christus, als Familie Olivander mit der Herstellung von Zauberstäben begonnen hat, bis zur großen Schlacht von Hogwarts im Jahr 1998.

Es gibt eine knallbunte Doppelseite fantastischer Naschereien und einen hinreißenden Überblick über diverse Kleidungsstücke. Natürlich dürfen bebilderte Quidditch-Regeln nicht fehlen (inklusive Spiel-Historie) und kreative Informationen zu allen Läden der Winkelgasse. Dazu ein nostalgisch gestalteter Einblick in das Dorf Hogsmeade, eine Karte von Hogwarts zum Aufklappen und ein riesiges Bücherregal mit allen wichtigen Werken.

Aber Achtung: Man sollte das Buch nur an Leute verschenken, die schon alle "Harry Potter"-Bände gelesen haben, denn es gibt jede Menge Spoiler!

"Who is Who - Die Figuren der Zaubererwelt"

Noch großformatiger, noch schwerer und eher für ältere Fans der Filme ist der Band "Who is Who - Die Figuren der Zaubererwelt". 60 opulente Porträts der wichtigsten Charaktere gibt es - mit ausführlicher Beschreibung, vielen Fotos und kunstvollen Konzeptskizzen. Das Buch nimmt uns mit hinter die Kulissen der erfolgreichen Filme und gewährt einen tiefen Einblick in die Rollen, wie sie angelegt wurden und wie die Schauspieler sie gestaltet haben. Ein Wiedersehen mit vielen alten Bekannten.

Die Bildunterschriften hätten etwas ausführlicher sein können - vor allem für die Konzeptzeichnungen. Hier weiß man nicht, ob es nur um eine erste Idee handelt, oder wirklich um die Grundlage für spätere Filmszenen. Trotzdem werden Hardcore-Fans der Filme auf ihre Kosten kommen.

"Ein offizielles Harry Potter Kochbuch"

"Harry Potter"-Back- und Kochbücher gibt es viele. Einige liefern Rezepte für die Zauberspeisen, die in den Romanen serviert werden - wie etwa Kürbispasteten, Butterbier oder Hagrids Felsenkekse. Andere präsentieren Ideen zur Umsetzung einzelner Buchszenen. So auch dieser nagelneue, wunderbar gestaltete Band von Joanna Farrow. Peitschende Weide-Suppe aus Zucchini- und Grünkohlstreifen, Käsegebäck in Blitznarbenform, Aragog-Muffins mit Spinnendekor, kleine Hedwigs aus Baiser, Crêpes zu Eulenpost gefaltet, Erdnussbällchen mit Schnatzfügeln und ein sehr imposanter Fahrender-Ritter-Bus aus einem geschichteten Hackbraten. Viele witzige Ideen für eine gelungene Harry-Potter-Party. Dazu Fotos aus den Filmen und Tipps für die passende Deko zum Essen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher Jugendbücher