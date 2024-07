Kinderbücher über magische Leuchttürme, Liebe und Computerspiele Stand: 12.07.2024 16:43 Uhr Bücher gehören in jeden Urlaubskoffer - auch für Kinder. Katharina Mahrenholtz hat drei Tipps für Kinder zwischen acht und elf Jahren. Es geht um einen magischen Leuchtturm, ein Computerspiel, das man in echt erleben kann und die erste Liebe.

von Katharina Mahrenholtz

"Ein Leuchtturmsommer voller Geheimnisse" - Abenteuer auf einer Hallig von Maren Graf

Die zehnjährige Lucie macht mit ihrer Familie Ferien bei ihrer Großmutter. Die lebt auf einer Hallig, direkt neben einem alten Leuchtturm. Und Lucie ist fest entschlossen, den mal richtig zu erkunden. Obwohl das eigentlich verboten ist. Aber sowas hält Lucie nicht auf. Sie sprüht vor Energie und zieht auch ihren neuen Freund Jonne mit.

Gemeinsam entdecken sie, dass das Leuchtturmlicht magische Kräfte hat. Diese kommen ihnen sehr gelegen. Denn Lucies Oma soll von der Hallig wegziehen - etwas, das Lucie unbedingt verhindern will. Ja, die Magie-Story ist ein kleines bisschen hanebüchen, aber das macht nichts: Maren Graf schreibt witzig, die flirrende Lucie schließt man sofort ins Herz - ein richtig schönes Buch für Kinder ab acht Jahren für die Ferien mit norddeutschem Flair.

"The Game" von Christian Tielmann

Christian Tielmann ist oft die Rettung für Eltern, die ein Buch für Jungs suchen. Denn Tielmann liefert verlässlich Geschichten zu Themen, mit denen man Jungs - eventuell - von der PlayStation weglocken kann. Hier geht es um Macke und Piddy, die auserwählt wurden, um am legendären GAME teilzunehmen! Eine Woche, in der man das bekannte Computerspiel sozusagen in echt erlebt - in einer gigantischen Spiel-Arena unter einer Glaskuppel. In Teams muss man Aufgaben und Rätsel lösen, Punkte sammeln und kreativ verschiedene Herausforderungen meistern.

Aber schon in Level eins wird klar: Hier stimmt etwas nicht. Was als Spiel gestartet ist, wird bald ein echter Überlebenskampf. Keine wirklich neue Idee, aber von Christian Tielmann superspannend für Kinder ab zehn Jahren aufbereitet. Die gute Nachricht: Nach Level eins sind weder das Spiel noch die Buchreihe beendet - es gibt bereits zwei weitere Bände.

"Anno & Lissa" von Linnea Lundborg

Anno und ihr bester Freund Jakob verbringen die schönen Sommertage am liebsten auf dem Skateboard. Eines Tages ist ein neues Mädchen dort - sie ist richtig gut und … hübsch. Anno freundet sich mit ihr an und merkt bald, dass sie für Issa mehr empfindet als Freundschaft. Ihre Gefühle verwirren sie, sie will Jakob nichts erzählen, sondern belügt ihn, um noch mehr Zeit mit Issa zu verbringen.

Die schwedische Autorin Linnea Lundberg hat Gender Studies studiert und LGBTQIA+-Themen sind ihr ein besonderes Anliegen. Das könnte in einer Geschichte schnell pädagogisch und aufgesetzt wirken, aber sie trifft einen guten Ton in ihrem Roman für Kinder ab elf Jahren. Anno, Issa und auch Jakob sind liebenswerte Charaktere, die man gern begleitet. Das Skateboard-Setting ist mal was anderes und zwischendurch wird die Handlung als Comic erzählt - das hält auch Kinder mit weniger Leselust bei der Stange.

