Freundschaft, Liebe, Geheimnisse: Buchtipps für Jugendliche Stand: 02.03.2024 06:00 Uhr Jenn Bennett erzählt in "Immer wieder Jane" über die große Liebe, Sarah Jäger schreibt in "Und die Welt, sie fliegt hoch" über die Gefühlswelten junger Menschen und Adriana Popescus "Misfits Academy" ist spannende Fantasy.

von Katja Eßbach

"Immer wieder Jane" von Jenn Bennett: Herzerwärmende Liebesgeschichte

In "Immer wieder Jane" erzählt Jenn Bennett die Geschichte von Fen und Jane. Jane kommt jeden Sommer zum Lake Condor. Dort findet alljährlich ein Musikfestival statt, für das ihr Vater arbeitet. Schon lange schwärmt Jane für den etwas älteren Eddie, Sohn des Festival-Veranstalters. Eines Tages verunglückt sie schwer und wird von Eddie gerettet - behauptet der zumindest. Die beiden werden ein Paar, aber Jane fühlt sich in seiner Gegenwart immer etwas unsicher, weiß nicht, ob sie ihm wirklich vertrauen kann. Und dann lernt sie Fen kennen, Eddies jüngeren, ganz und gar gegensätzlichen Bruder. Es funkt sofort zwischen den beiden, aber kann das funktionieren? Schließlich ist Jane ja eigentlich mit Eddie zusammen und Fen scheint etwas zu verbergen.

Jenn Bennett erzählt lässig und trotzdem tiefgründig über die große Liebe und Entscheidungen, die schmerzen. Ihr Buch verkürzt die Zeit zum Sommer auf schönste Weise.

"Und die Welt, sie fliegt hoch" von Sarah Jäger: Eine Chat-Freundschaft

Sarah Jäger ist eine deutsche Jugendbuchautorin mit ganz besonderem Gefühl für Sprache und berührende Geschichten. Mit ihrem Buch "Und die Welt, sie fliegt hoch" geht sie neue Wege. Sie hat mit der Illustratorin Sarah Maus zusammengearbeitet, die Jägers Geschichte allerbestens bebildert. Die Form der Erzählung ist etwas ungewöhnlich, wenn auch nicht total neu. Sarah Jäger erzählt in Chatform, wobei die Nachrichten von Ava auf den linken Buchseiten und die von Juri auf den rechten abgedruckt sind. Klingt gewöhnungsbedürftig, aber man liest sich sehr schnell ein.

Ava und Juri kennen sich eigentlich nur flüchtig, aber beide sitzen - aus unterschiedlichen Gründen - während der Sommerferien allein zuhause fest. Die ersten Nachrichten sind verhalten und von Juris Seite eher ablehnend, aber je länger sie schreiben, umso näher kommen sie sich und umso größer werden die Geheimnisse, die sie einander anvertrauen. Bis Juri etwas über Ava erfährt, das alles verändert. Sarah Jäger kann es einfach: einfühlsam und authentisch über die Gefühlswelten junger Menschen schreiben.

"Misfits Academy" von Adriana Popescu: Urban Fantasy

Taylor ist eine Skillz - das sind Menschen mit ganz besonderen mentalen Fähigkeiten. Taylor kann sich beispielsweise an andere Orte teleportieren, manche Skillz können Gedanken lesen, Gefühle manipulieren oder Hitze erzeugen, allein durch die Kraft ihrer Gedanken. Weil Taylor sich einmal zu oft aus dem Unterricht teleportiert hat, landet sie zur Strafe auf der Insel Guernsey in der Misfits Academy. Dort lernt sie Eric, June und Fionn kennen und gehört bald zu deren Clique. Und dann ist da noch Dylan, den Taylor sehr anziehend findet, aber der ein großes Geheimnis um seinen Skill macht. Was hat Dylan zu verbergen und überhaupt, was geht auf der Academy vor sich? Es häufen sich mysteriöse Zwischenfälle. Wem können die Jugendlichen noch trauen? "Misfits Academy" ist spannende, sehr coole und witzige Fantasy - mit einem vielversprechenden Cliffhanger auf Band zwei.

